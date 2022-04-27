На Международном экономическом форуме в Петербурге обсудят новые возможности

В рамках направления «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» запланированы заседания по проблемам оздоровления экономики и международного сотрудничества в объединениях ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Также в центре внимания окажутся трансформация мировой торговли, результативность бизнеса в новой реальности.
Второй тематический блок программы мероприятия посвящен новым задачам, с которыми имеет дело наше государство после введения санкций Запада. Этот блок заявлен как «Экономика России: новые задачи и горизонты».
Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что глобальные вызовы, с которыми пришлось иметь дело РФ, диктуют нашей Родине новые правила. Тем не менее, несмотря ни на что, стоит воспринимать новые вызовы как новые возможности. Этот вопрос, наряду с другими важными проблемами социума, затронут в повестке форума. Благодаря ПМЭФ представители бизнес-сообществ РФ и всего мира предпримут совместные усилия для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, как подчеркнул Кобяков.
В ходе проведения трека «Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее» запланированы беседы о международном сотрудничестве в сфере цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики.
Участники деловых сессий в рамках тематического блока «Инвестиции в человека – инвестиции в развитие» проведут дискуссии о культурных кодах новой реальности, обсудят изменения в подходе к понятию человеческого капитала, рассмотрят новые компетенции сотрудников, востребованные в новых обстоятельствах, а также модели занятости, возникшие в социуме после пандемии. Участники также ожидают проведения сессий по индустрии творчества, спорта, образования.
Помимо основной деловой программы, в рамках ПМЭФ ожидается проведение других заседаний: российский форум малого и среднего предпринимательства, Форум креативного бизнеса, форум «Лекарственная безопасность», форум «Арктика – территория диалога», международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, диалог «ПМЭФ Юниор».
Целиком изучить деловую программу ПМЭФ-2022 желающие могут на официальном сайте форума forumspb.com. Холдинг 1MI представлен в качестве официального информационного партнёра.