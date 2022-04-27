На Международном экономическом форуме в Петербурге обсудят новые возможности

Советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков сообщил, что глобальные вызовы, с которыми пришлось иметь дело РФ, диктуют нашей Родине новые правила. Тем не менее, несмотря ни на что, стоит воспринимать новые вызовы как новые возможности. Этот вопрос, наряду с другими важными проблемами социума, затронут в повестке форума. Благодаря ПМЭФ представители бизнес-сообществ РФ и всего мира предпримут совместные усилия для налаживания взаимовыгодного сотрудничества, как подчеркнул Кобяков.