Инвестиции в газоснабжение Приангарья увеличат на 1 млрд рублей

Издание irkutskmedia.ru пишет, что результатом рабочей встречи Игоря Кобзева и Виталия Маркелова в Санкт-Петербурге стало увеличение вложений в газификацию Приангарья - общий объем инвестиций теперь составит двадцать два миллиарда рублей, что на 1 миллиард превышает действующую редакцию.
По словам Игоря Кобзева, программа была подписана осенью прошлого года. В первой редакции документ включал только Жигаловский район. После проведения актуализации в программу вошли также Киренский район, Братск и Усть-Кут. В рамках обсуждения Кобзев с Маркеловым поговорили о параметрах газификации теплоисточников, объектов экономики и домовладений северных районов области. “Газпрому” предложили в рамках программы примерно в 2 раза увеличить число котельных и домовладений.
Кроме этого, в Петербурге Игорь Кобзев встретился с главой ООО “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым. Стороны обсудили решение вывода за рамки программы мероприятий по газификации города Братска, поскольку все дальнейшие работы будут проводиться в соответствии с поручением главы РФ Владимира Путина о догазификации российских регионов. Догазификация Братска будет проводиться по отдельному плану, который был подписан в феврале текущего года.
Отмечается, что на сегодняшний день есть несколько вариантов проектных решений для реализации программы. На встрече с зампредседателя правления ПАО “Газпром” Олегом Аксютиным глава Иркутской области обсудил процесс реализации проектов, включая инвестиционные, на территории региона.
Игорь Кобзев добавил, что считает важным взаимопонимание и одинаковую заинтересованность “Газпрома” и руководства Приангарья в реализации совместных проектов в интересах жителей северных районов региона. В том числе это относится к дофинансированию инвестиционной программы компании “Газпром”.