Инвестиции в газоснабжение Приангарья увеличат на 1 млрд рублей

Кроме этого, в Петербурге Игорь Кобзев встретился с главой ООО “Газпром межрегионгаз” Сергеем Густовым. Стороны обсудили решение вывода за рамки программы мероприятий по газификации города Братска, поскольку все дальнейшие работы будут проводиться в соответствии с поручением главы РФ Владимира Путина о догазификации российских регионов. Догазификация Братска будет проводиться по отдельному плану, который был подписан в феврале текущего года.