Среди болельщиков Югорского лыжного марафона будут разыграны двое часов

Участники конкурса должны подписаться на сообщество банка и дать самый точный прогноз времени, с которым завершит гонку на 50 километров свободным стилем девятого апреля победитель IX Югорского лыжного марафона. Прогнозы принимают в период с четвертого по восьмое апреля этого года. Нужно просто оставить комментарий с прогнозом под постом банка «Открытие» о конкурсе в социальной сети «ВКонтакте» и восьмого апреля в телеграм-канале банка. Об этом информирует «Советский спорт».
Победители конкурса будут объявлены 10 апреля. Ими станут участники, давшие наиболее близкое значение к конечному результату победителя на дистанции 50 километров свободным стилем. Если сразу несколько конкурсантов укажут одинаковый результат, победителем признают того, кто дал свой прогноз раньше. Одного победителя определят в социальной сети «ВКонтакте», второго – в телеграм-канале.
Преодолевать 50 километров девятого апреля будут олимпийский чемпион (Пекин, 2022 год) Сергей Устюгов, олимпийский чемпион (Турин, 2006 год) Евгений Дементьев, олимпийская чемпионка (Пекин, 2022 год) Наталья Непряева, серебряный призер Олимпиады (Пекин, 2022 год) Иван Якимушкин и участники сборной России по лыжным гонкам и биатлону.
Югорский лыжный марафон - 2022 проведут в административном центре Югры 8-9 апреля. Мероприятие проходит каждый год с 2013 года. Организуют гонку правительство Ханты-Мансийского автономного округа, АУ «ЮграМегаСпорт», Федерация лыжных гонок ХМАО - Югры в партнерстве с банком «Открытие». Регистрация на марафон стартовала 18 января 2022 года и закроется седьмого апреля. Заявка на участие подается в свободной форме на сайте марафона ugraloppet.ru.
Информационными партнерами Югорского лыжного марафона 2022 года стали РИА “Новости Спорт” (генеральный партнер), ИД «Советский спорт» и федеральный медиахолдинг 1MI (официальные партнеры).