Среди болельщиков Югорского лыжного марафона будут разыграны двое часов

Участники конкурса должны подписаться на сообщество банка и дать самый точный прогноз времени, с которым завершит гонку на 50 километров свободным стилем девятого апреля победитель IX Югорского лыжного марафона. Прогнозы принимают в период с четвертого по восьмое апреля этого года. Нужно просто оставить комментарий с прогнозом под постом банка «Открытие» о конкурсе в социальной сети «ВКонтакте» и восьмого апреля в телеграм-канале банка. Об этом информирует «Советский спорт».