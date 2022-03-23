Денис Буцаев: РЭО вложит 60 млрд рублей в мусорные заводы СФО

Крупный комплекс по обращению с ТКО появится, в частности, в Ангарском городском округе в Иркутской области. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. В период с 2024 по 2026 год на территории региона откроют еще восемь перспективных заводов по обращению с ТКО. Два таких комплекса появятся в Тыве. Местное правительство подписало соответствующую дорожную карту с руководством РЭО.