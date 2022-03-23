Денис Буцаев: РЭО вложит 60 млрд рублей в мусорные заводы СФО

Как сообщает сайт … инвестиции РЭО должны покрыть около 95 процентов финансовых средств, которые необходимы для реализации крупных проектов.
«В рамках национального проекта „Экология“ на территории Сибирского федерального округа планируется ввод объектов обработки (сортировки) ТКО общей мощностью 5,856 миллиона тонн в год, — проинформировал Буцаев. — На данный момент мы рассматриваем около 50 перспективных объектов по обращению с ТКО в регионах, точные параметры инвестпроектов будут определены позднее».
Большинство объектов будет построено в рамках концессионных соглашений на средства облигационного займа РЭО, уточнил Буцаев. Его заместитель по инвестиционному развитию Сергей Королев сообщил, в свою очередь, о том, что объект по обращению с ТКО планируют построить в каждом из 10 сибирских регионов.
«От Кемеровской области мы получили подтверждающее письмо о реализации заключенного концессионного соглашения. В каждом из этих регионов планируются к созданию перспективные объекты, — заявил Королев. — РЭО готов поддержать эти проекты и профинансировать их за счет средств облигационного займа по льготной ставке».
Летом минувшего года эту меру одобрили в Правительстве РФ. По состоянию на сегодняшний день РЭО инвестировал 6,1 миллиарда в реализацию пяти проектов на территориях трех регионов страны.
Крупный комплекс по обращению с ТКО появится, в частности, в Ангарском городском округе в Иркутской области. Предприятие планируют ввести в эксплуатацию уже в 2023 году. В период с 2024 по 2026 год на территории региона откроют еще восемь перспективных заводов по обращению с ТКО. Два таких комплекса появятся в Тыве. Местное правительство подписало соответствующую дорожную карту с руководством РЭО.
Напомним, в минувшем году РЭО обеспечил финансирование пяти подобных проектов на сумму в 6,1 миллиарда рублей в виде облигационного займа. Предприятие «ЭкоЛайн-Вторпласт», специализирующееся на переработке полимеров, уже получило статус зеленого проекта и прошло верификацию. На инвестиции РЭО в эксплуатацию были введены следующие ежегодные мощности: по утилизации — 423 тысячи, по захоронению — 123 тысячи, по обработке — один миллион тонн.