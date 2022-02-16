День влюблённых стал последним для 60-летнего белгородца

Вечером 14 февраля в селе Грузское семейная пара выпивала, дома также находился сын супругов. 61-летняя женщина и её муж поссорились на кухне, тогда злоумышленница ударила мужчину ножом. Сын вызвал скорую отцу, однако медики не смогли помочь потерпевшему — он скончался на месте происшествия до их приезда.