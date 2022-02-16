День влюблённых стал последним для 60-летнего белгородца

14 февраля стало последним днём для 60-летнего жителя Борисовского района. Супруга ударила мужчину ножом в область сердца, после чего он скончался на месте.
Вечером 14 февраля в селе Грузское семейная пара выпивала, дома также находился сын супругов. 61-летняя женщина и её муж поссорились на кухне, тогда злоумышленница ударила мужчину ножом. Сын вызвал скорую отцу, однако медики не смогли помочь потерпевшему — он скончался на месте происшествия до их приезда.
Против белгородки возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Также следком настаивает на заключении женщины под стражу. Расследование дела продолжается.
Напомним, 2 февраля в селе Новая Глинка Яковлевского городского округа пенсионерка убила своего сожителя. 65-летняя женщина дважды ударила 57-летнего мужчину ножом. Свидетелем преступления был сын пенсионерки.