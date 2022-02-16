Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

День влюблённых стал последним для 60-летнего белгородца

16 февраля 06:57
Фото: Бел.Ру
Жена убила мужчину, ударив ножом в область сердца. О происшествии сообщили в региональном следкоме.

14 февраля стало последним днём для 60-летнего жителя Борисовского района. Супруга ударила мужчину ножом в область сердца, после чего он скончался на месте.

Вечером 14 февраля в селе Грузское семейная пара выпивала, дома также находился сын супругов. 61-летняя женщина и её муж поссорились на кухне, тогда злоумышленница ударила мужчину ножом. Сын вызвал скорую отцу, однако медики не смогли помочь потерпевшему — он скончался на месте происшествия до их приезда.

Против белгородки возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося. Также следком настаивает на заключении женщины под стражу. Расследование дела продолжается.

Напомним, 2 февраля в селе Новая Глинка Яковлевского городского округа пенсионерка убила своего сожителя. 65-летняя женщина дважды ударила 57-летнего мужчину ножом. Свидетелем преступления был сын пенсионерки.

Материалы по теме
Белгородец поссорился со строителем и ударил его ножом в животБелгородец ударил товарища ножом в шею за оскорбление женыБелгородец из-за телефонного конфликта ударил оппонента ножом в сердце
#Новости#Убийство#Борисовка#Криминал#Происшествия
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59