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Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

15 февраля 13:56
Фото: инстаграм Евгении Брик
Артистка умерла 10 февраля 2022 года на 41-м году жизни. Причиной смерти звезды назвали давнее серьёзное заболевание. Об этом сообщают «Народные новости».

Не стало российской актрисы Евгении Брик, которая прославилась благодаря фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Тёмный мир: Равновесие» и сериалам «Марш Турецкого» и «Каменская». Умерла Брик в возрасте 40 лет от давнего серьёзного заболевания, пишут в издании.

Настоящая фамилия актрисы — Хиривская. Евгения родилась в 1981 году в семье кандидата физико-математических наук и домохозяйки. Училась актриса в Российской академии театральных искусств. Свою карьеру Брик начала со съёмок в сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».

В 2003 году актриса снялась в фильме «Подмосковная элегия» и получила приз за лучший актёрский дебют. Это не единственная награда в копилке артистки — в 2009 году её номинировали на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в «Стилягах», в 2019 году Брик получила награду на фестивале сериалов «Пилот» как лучшая актриса в сериале «Дети».

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