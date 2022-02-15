Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

Не стало российской актрисы Евгении Брик, которая прославилась благодаря фильмам «Стиляги», «Географ глобус пропил», «Тёмный мир: Равновесие» и сериалам «Марш Турецкого» и «Каменская». Умерла Брик в возрасте 40 лет от давнего серьёзного заболевания, пишут в издании.
Настоящая фамилия актрисы — Хиривская. Евгения родилась в 1981 году в семье кандидата физико-математических наук и домохозяйки. Училась актриса в Российской академии театральных искусств. Свою карьеру Брик начала со съёмок в сериалах «Марш Турецкого» и «Каменская».
В 2003 году актриса снялась в фильме «Подмосковная элегия» и получила приз за лучший актёрский дебют. Это не единственная награда в копилке артистки — в 2009 году её номинировали на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в «Стилягах», в 2019 году Брик получила награду на фестивале сериалов «Пилот» как лучшая актриса в сериале «Дети».