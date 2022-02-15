Актриса Евгения Брик умерла в 40 лет

В 2003 году актриса снялась в фильме «Подмосковная элегия» и получила приз за лучший актёрский дебют. Это не единственная награда в копилке артистки — в 2009 году её номинировали на премию «Ника» за лучшую женскую роль второго плана в «Стилягах», в 2019 году Брик получила награду на фестивале сериалов «Пилот» как лучшая актриса в сериале «Дети».