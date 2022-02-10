В Белгородской области потеплеет до +5 ˚С

11 февраля в регионе установится облачная с прояснениями погода. Ночью пройдут небольшие осадки при температуре от -3 ˚С до +2 ˚С. Ветер западной четверти 5–10 м/с.
Днём осадки продолжатся — ожидаются снег, мокрый снег, дождь. При этом столбик термометра может подняться до +5 ˚С. Ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Местами туман.
В Белгороде в ночь на 11 февраля временами будет идти дождь со снегом при 0 ˚С. Днём потеплеет до +3 ˚С, ожидается небольшой дождь.
В Старом Осколе ночь пройдёт без осадков при -1 ˚С. Днём +2 ˚С и дождь со снегом, предупреждают в Гидрометцентре.
В Валуйках и Новом Осколе температура составит -1 ˚С ночью и +4 ˚С днём. В первом городе обойдётся без осадков. Во втором небольшой дождь пройдёт только днём.