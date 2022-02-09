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«Кипелов» поблагодарил белгородцев за горячий приём

9 февраля 11:49
Фото: группа "Кипелов" в ВК
Концерт группы «Кипелов» прошёл в областном центре 8 февраля. Зрителей в зале попросили не вставать со своих мест, но при этом коллектив остался доволен, как его приняли в Белгороде.

В Белгороде 8 февраля состоялся концерт рок-группы «Кипелов». Исполнитель поблагодарил белгородцев за горячий приём.

В комментариях в соцсетях зрители рассказали, что на концерте им пришлось сидеть на местах. Не вставать их попросил сам исполнитель Валерий Кипелов.

Как написала одна из зрительниц, постоять им удалось недолго — музыкант попросил зрителей занять свои места. Тем не менее, по словам белгородки, финал концерта был не менее жарким, чем его начало. «Даже сидя — руки отбиты, место в первом ряду отработано на все 100! По-моему, музыкантам понравилось», — написала женщина.

Другой комментатор высказал недовольство в адрес Роспотребнадзора, который «заставил» зал сидеть на концерте. На это белгородец получил ответ, что, например, жителей Минска подобные ограничения не остановили.

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