«Кипелов» поблагодарил белгородцев за горячий приём

В Белгороде 8 февраля состоялся концерт рок-группы «Кипелов». Исполнитель поблагодарил белгородцев за горячий приём.
В комментариях в соцсетях зрители рассказали, что на концерте им пришлось сидеть на местах. Не вставать их попросил сам исполнитель Валерий Кипелов.
Как написала одна из зрительниц, постоять им удалось недолго — музыкант попросил зрителей занять свои места. Тем не менее, по словам белгородки, финал концерта был не менее жарким, чем его начало. «Даже сидя — руки отбиты, место в первом ряду отработано на все 100! По-моему, музыкантам понравилось», — написала женщина.
Другой комментатор высказал недовольство в адрес Роспотребнадзора, который «заставил» зал сидеть на концерте. На это белгородец получил ответ, что, например, жителей Минска подобные ограничения не остановили.