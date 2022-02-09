«Кипелов» поблагодарил белгородцев за горячий приём

Как написала одна из зрительниц, постоять им удалось недолго — музыкант попросил зрителей занять свои места. Тем не менее, по словам белгородки, финал концерта был не менее жарким, чем его начало. «Даже сидя — руки отбиты, место в первом ряду отработано на все 100! По-моему, музыкантам понравилось», — написала женщина.