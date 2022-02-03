В Белгороде пройдёт спортивный фестиваль Belgorod Open 2022

В областном центре стартует фестиваль спорта Belgorod Open 2022. Серия соревнований начнётся 5 февраля, в целом фестиваль продлится до мая.
Первыми пройдут соревнования по мини-футболу среди детей. В них примут участие восемь команд.
Принять участие в спортивных мероприятиях могут желающие в возрасте от семи до 35 лет. Соревноваться участники будут за первенство в шахматах, волейболе, смешанных единоборствах, настольном теннисе и других видах спорта.
В прошлом году приехали на фестиваль участники из соседних регионов — Воронежской и Курской областей. Тогда между собой соревновались порядка 1 тыс. спортсменов.