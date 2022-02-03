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В Белгороде пройдёт спортивный фестиваль Belgorod Open 2022

3 февраля 11:58
Фото: администрация Белгорода
Серия соревнований в различных видах спорта стартует 5 февраля. Первым начнётся турнир по мини-футболу среди детей. Об этом сообщили в городской администрации.

В областном центре стартует фестиваль спорта Belgorod Open 2022. Серия соревнований начнётся 5 февраля, в целом фестиваль продлится до мая.

Первыми пройдут соревнования по мини-футболу среди детей. В них примут участие восемь команд.

Принять участие в спортивных мероприятиях могут желающие в возрасте от семи до 35 лет. Соревноваться участники будут за первенство в шахматах, волейболе, смешанных единоборствах, настольном теннисе и других видах спорта.

В прошлом году приехали на фестиваль участники из соседних регионов — Воронежской и Курской областей. Тогда между собой соревновались порядка 1 тыс. спортсменов.

#Новости#Фестиваль#Спорт#Новости Белгорода
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