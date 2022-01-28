Вячеслав Гладков: Вводить ковид-ограничения нет необходимости

Несмотря на это, вводить какие-либо дополнительные ограничения областное правительство не планирует. По мнению Гладкова, пока такой необходимости нет. При этом заболеваемость высокая, но тяжёлых форм немного. Поэтому губернатор надеется, что принятые ранее меры будут результативными. В Белгородской области увеличат объём тестирования на предприятиях и в учреждениях, ужесточат контроль за масочным режимом и продолжат разграничивать потоки людей в общественных местах.