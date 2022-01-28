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Вячеслав Гладков: Вводить ковид-ограничения нет необходимости

28 января 06:36
Фото: ИА «Бел.Ру»
Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что пока в Белгородской области не будут вводить дополнительные ограничения, даже несмотря на завоз штамма «омикрон». Также власти не планируют переводить школьников на дистанционное обучение.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что утром 28 января власти проводили совещание, которое касается распространения коронавируса в регионе. Он отметил, что завоз штамма «омикрон» был ожидаем. Пока в регионе зафиксировано 14 случаев инфицирования.

Несмотря на это, вводить какие-либо дополнительные ограничения областное правительство не планирует. По мнению Гладкова, пока такой необходимости нет. При этом заболеваемость высокая, но тяжёлых форм немного. Поэтому губернатор надеется, что принятые ранее меры будут результативными. В Белгородской области увеличат объём тестирования на предприятиях и в учреждениях, ужесточат контроль за масочным режимом и продолжат разграничивать потоки людей в общественных местах.

Что касается школьников, их пока не будут переводить на дистанционное обучение. Однако в двух районах, Красногвардейском и Корочанском, в части образовательных учреждений ситуации непростые. Но эпидпорог не превышен.

Гладков добавил, что ситуацию с распространением коронавируса контролируют каждый день. Власти закупили лекарства, медики и больницы готовы, а количество выездных бригад увеличено.

Напомним, региональные эпидемиологи рекомендовали областному правительству ввести ряд ограничительных мер. В частности, отменить проведение массовых мероприятий (как на улицах, так и в помещениях), перевести на удалёнку до 30% сотрудников и ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.

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#Новости#Коронавирус#Ограничения#Гладков#Совещание#Омикрон#Общество
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