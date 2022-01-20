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В ЗАГСе посоветовали белгородцам не терять свидетельства о рождении

20 января 06:03
Фото: ИА «Бел.Ру»
Как отметила начальник управления ЗАГС Белгородской области Татьяна Слюсаренко во время брифинга, свидетельства о рождении могут понадобиться при восстановлении документов.

По словам Татьяны Слюсаренко, люди несерьёзно относятся к свидетельствам о рождении и теряют их. К примеру, подтвердить родство можно только свидетельством о рождении.

Очень часто обращаются за повторными свидетельствами о рождении, потому что теряют, никто не считает, что его нужно хранить. Вы вышли замуж, потом развелись, поменяли фамилию, потеряли первоначальное свидетельство о браке, нужна справка, что вы поменяли фамилию — вот эта цепочка в вашей жизни, она есть только у органов ЗАГСа.Татьяна Слюсаренко

Стоит также отметить, что белгородцы могут зарегистрировать смерть или рождение человека в любом отделении ЗАГСа. Нововведения внесли в законодательство 30 декабря. Сотрудники ЗАГСа за три года оцифровали более 5 млн актовых записей и перевели в электронный формат все архивы.

Белгородцы могут зарегистрировать смерть или рождение в любом отделении ЗАГСа
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#Новости#Свидетельство о рождении#Документы#Загс#Эксклюзив#Общество
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