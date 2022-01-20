В ЗАГСе посоветовали белгородцам не терять свидетельства о рождении

Очень часто обращаются за повторными свидетельствами о рождении, потому что теряют, никто не считает, что его нужно хранить. Вы вышли замуж, потом развелись, поменяли фамилию, потеряли первоначальное свидетельство о браке, нужна справка, что вы поменяли фамилию — вот эта цепочка в вашей жизни, она есть только у органов ЗАГСа.Татьяна Слюсаренко