Белгородская компания «Фармвет» продавала контрафактные ветеринарные препараты

Ведомство провело внеплановую проверку белгородской компании «Фармвет» и выявило, что компания продавала незарегистрированные лекарственные препараты в ветеринарные аптеки. Препараты поступили в Чебоксары и Казань.
В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что фирма реализовывала препараты «Дорин Р» и «Дорин», однако они не были зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза. Тем самым компания нарушила законодательство.
Выяснилось, что фирма успела реализовать 2,1 тыс. флаконов «Дорин Р» и 3,5 тыс. флаконов «Дорин». При этом препараты производились в Московской области, а выпускающее предприятие не имело лицензии на производство препаратов подобного рода.
Против белгородской фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в арбитражный суд региона.