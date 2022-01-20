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Белгородская компания «Фармвет» продавала контрафактные ветеринарные препараты

20 января 08:09
Фото: Бел.Ру
Лекарственные препараты получили ветеринарные аптеки Чебоксар и Казани. Против компании возбудили дело об административном правонарушении. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Ведомство провело внеплановую проверку белгородской компании «Фармвет» и выявило, что компания продавала незарегистрированные лекарственные препараты в ветеринарные аптеки. Препараты поступили в Чебоксары и Казань.

В ходе проверки сотрудники ведомства установили, что фирма реализовывала препараты «Дорин Р» и «Дорин», однако они не были зарегистрированы на территории Евразийского экономического союза. Тем самым компания нарушила законодательство.

Выяснилось, что фирма успела реализовать 2,1 тыс. флаконов «Дорин Р» и 3,5 тыс. флаконов «Дорин». При этом препараты производились в Московской области, а выпускающее предприятие не имело лицензии на производство препаратов подобного рода.

Против белгородской фирмы возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в арбитражный суд региона.

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#Новости#Контрафакт#Аптека#Экономика
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