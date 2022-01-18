От коронавируса в Белгородской области скончались ещё две женщины и четверо мужчин

В Белгородской области ещё шесть человек не смогли справиться с ковидом. Умерли две женщины — жительницы Белгорода и Губкинского горокруга, которые родились в 1953 и 1968 году. Скончались также двое белгородцев 1958 и 1951 г. р. и двое мужчин из Старооскольского горокруга 1933 и 1956 г. р. Всего в регионе насчитывается 1851 жертва коронавируса.