От коронавируса в Белгородской области скончались ещё две женщины и четверо мужчин

В Белгородской области ещё шесть человек не смогли справиться с ковидом. Умерли две женщины — жительницы Белгорода и Губкинского горокруга, которые родились в 1953 и 1968 году. Скончались также двое белгородцев 1958 и 1951 г. р. и двое мужчин из Старооскольского горокруга 1933 и 1956 г. р. Всего в регионе насчитывается 1851 жертва коронавируса.
В больницах Белгородской области от ковида продолжают лечиться 986 пациентов, 42 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали по выздоровлении за сутки ещё 149 человек.
Суточный прирост заболевших в регионе продолжает увеличиваться. За прошедший день инфекцию подтвердили ещё у 158 человек. Лидеры по приросту — Белгород (+51), Старооскольский горокруг (+44), Белгородский (+16) и Ракитянский (+10) районы.
На 18 января общее число выявленных случаев заболевания ковидом в Белгородской области увеличилось до 83 719.
Напомним, что ещё в начале минувшей неделе за сутки регистрировали от 105 до 107 новых заражённых. К концу недели наблюдалось увеличение до 131 пациента. Накануне выявили 146 заболевших.
Ранее в областном правительстве заявили, что регион готовится к ухудшению ситуации с ковидом. Что касается обстановки в РФ, то пик заражений новым штаммом «омикрон», по подсчётам экспертов, может случиться уже на этой неделе — 22 января.