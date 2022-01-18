Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

От коронавируса в Белгородской области скончались ещё две женщины и четверо мужчин

18 января 08:52
Фото: ИА «Бел.Ру»
Число заболевших продолжает расти: за прошедший день зарегистрировали ещё 158 заражённых. В больницах от ковида лечатся 986 пациентов. В тяжёлом состоянии находятся 42 человека, следует из региональной статистики оперштаба.

В Белгородской области ещё шесть человек не смогли справиться с ковидом. Умерли две женщины — жительницы Белгорода и Губкинского горокруга, которые родились в 1953 и 1968 году. Скончались также двое белгородцев 1958 и 1951 г. р. и двое мужчин из Старооскольского горокруга 1933 и 1956 г. р. Всего в регионе насчитывается 1851 жертва коронавируса.

В больницах Белгородской области от ковида продолжают лечиться 986 пациентов, 42 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Выписали по выздоровлении за сутки ещё 149 человек.

Суточный прирост заболевших в регионе продолжает увеличиваться. За прошедший день инфекцию подтвердили ещё у 158 человек. Лидеры по приросту — Белгород (+51), Старооскольский горокруг (+44), Белгородский (+16) и Ракитянский (+10) районы.

На 18 января общее число выявленных случаев заболевания ковидом в Белгородской области увеличилось до 83 719.

Напомним, что ещё в начале минувшей неделе за сутки регистрировали от 105 до 107 новых заражённых. К концу недели наблюдалось увеличение до 131 пациента. Накануне выявили 146 заболевших.

Ранее в областном правительстве заявили, что регион готовится к ухудшению ситуации с ковидом. Что касается обстановки в РФ, то пик заражений новым штаммом «омикрон», по подсчётам экспертов, может случиться уже на этой неделе — 22 января.

Материалы по теме
Запас ковид-препаратов в Белгородской области оценили в 128 млн рублейБелгородская область готовится к ухудшению ситуации с ковидомПотребление кислорода в белгородских ковид-больницах уменьшилось в четыре раза
#Новости#Ковид#Коронавирус#Белгородская область#Коронавирус COVID-19
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18