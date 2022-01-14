МСП выдали кредиты более чем на 25 млрд рублей за счет «зонтичных» поручительств

Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин поручил запустить пилот по «зонтичному» механизму. В рамках поручения российского лидера Корпорации МСП удалось внедрить данную инициативу. Исаевич отметил, что в прошлому году «зонтичный» механизм существовал в течение 3 месяцев. Основной целью данного проекта является появление новых возможностей. В частности, предприниматели, которым раньше отказывали в кредитах, теперь могут их получить.