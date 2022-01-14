МСП выдали кредиты более чем на 25 млрд рублей за счет «зонтичных» поручительств

Posted 14 января 2022,, 12:59
Published 14 января 2022,, 12:59
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Как сообщает tass.ru, ранее для помощи бизнес-сообществу Корпорация МСП запустила «зонтичный» механизм поручительства. Он начал работать в сентябре 2021 года.
Глава корпорации Александр Исаевич поделился этой новостью в ходе пленарного заседания Всероссийского форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!».
Напомним, что ранее глава государства Владимир Путин поручил запустить пилот по «зонтичному» механизму. В рамках поручения российского лидера Корпорации МСП удалось внедрить данную инициативу. Исаевич отметил, что в прошлому году «зонтичный» механизм существовал в течение 3 месяцев. Основной целью данного проекта является появление новых возможностей. В частности, предприниматели, которым раньше отказывали в кредитах, теперь могут их получить.
По его словам, без подобной инициативы каждый пятый предприниматель не смог бы получить одобрение по кредиту.
Отметим, что теперь для бизнеса заемное финансирование станет более доступным. В рамках инициативы к 2024 году компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить материальную поддержку в размере более чем 600 млрд рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму 300 миллиардов рублей.
Сейчас в российской столице проходит IV Всероссийский форум семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия!». Его организовывает ТПП РФ. В ходе нее планируют обсудить вопрос комплексной и системной поддержки МСБ, включая семейные компании: от законодательства до кредитно-финансовых услуг, от брендирования до запуска новых направлений деятельности.
Помимо этого, в ходе форума собираются подвести итоги спецпроекта ТПП РФ «100 надежд бизнеса». Согласно планам, организаторы наградят победителей данного события. Напомним, что проект реализовали в прошлом году.