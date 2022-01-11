Четыре женщины и трое мужчин скончались от ковида в Белгородской области

Тем временем в статистику заболевших в Белгородской области попали ещё 106 граждан. Больше десяти заражённых выявили за день в Белгороде (+49), Губкинском (+13) и Старооскольском (+11) горокругах. В десяти муниципалитетах за сутки не прибавилось заболевших.