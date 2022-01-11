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Четыре женщины и трое мужчин скончались от ковида в Белгородской области

11 января 10:28
Фото: ИА «Бел.Ру»
Одна из умерших — жительница Москвы, сообщили в региональном оперштабе. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 32 пациента. За сутки заболевших коронавирусом в Белгородской области стало больше на 106 человек.

В Белгородской области умерли ещё семь человек, у которых ранее выявили коронавирус. Скончались четыре женщины и трое мужчин:

  • женщины 1947 и 1949 г. р. из Белгорода,
  • мужчина 1936 г. р. из Белгорода,
  • женщина 1938 г. р. из Ивнянского района,
  • женщина 1949 г. р. из Москвы,
  • мужчина 1956 г. р. из Губкина,
  • мужчина 1964 г. р. из Волоконовского района.

Скончались в регионе в общей сложности 1810 человек.

Сейчас проходят лечение от коронавируса в Белгородской области 5906 пациентов: в больницах — 1062, амбулаторно — 4844. К аппаратам ИВЛ пришлось подключить 32 человека.

Тем временем в статистику заболевших в Белгородской области попали ещё 106 граждан. Больше десяти заражённых выявили за день в Белгороде (+49), Губкинском (+13) и Старооскольском (+11) горокругах. В десяти муниципалитетах за сутки не прибавилось заболевших.

К 11 января в Белгородской области общее число выявленных случаев заболевания ковидом увеличилось до 82 829.

Как сообщили в федеральном оперштабе, в России за день зарегистрировали ещё 17 525 заражённых и 783 скончавшихся пациентов.

Ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников предупреждал, что в регионе после праздников может быть подъём заболеваемости коронавирусом: на праздниках люди, как правило, не хотят обращаться к врачам. Ожидают в Белгородской области и завоз омикрона.

По прогнозу специалиста из центра им. Гамалеи, заболеваемость новым штаммом в РФ может увеличиться уже к концу января.

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