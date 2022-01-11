Четыре женщины и трое мужчин скончались от ковида в Белгородской области

В Белгородской области умерли ещё семь человек, у которых ранее выявили коронавирус. Скончались четыре женщины и трое мужчин:
Скончались в регионе в общей сложности 1810 человек.
Сейчас проходят лечение от коронавируса в Белгородской области 5906 пациентов: в больницах — 1062, амбулаторно — 4844. К аппаратам ИВЛ пришлось подключить 32 человека.
Тем временем в статистику заболевших в Белгородской области попали ещё 106 граждан. Больше десяти заражённых выявили за день в Белгороде (+49), Губкинском (+13) и Старооскольском (+11) горокругах. В десяти муниципалитетах за сутки не прибавилось заболевших.
К 11 января в Белгородской области общее число выявленных случаев заболевания ковидом увеличилось до 82 829.
Как сообщили в федеральном оперштабе, в России за день зарегистрировали ещё 17 525 заражённых и 783 скончавшихся пациентов.
Ранее глава белгородского минздрава Андрей Иконников предупреждал, что в регионе после праздников может быть подъём заболеваемости коронавирусом: на праздниках люди, как правило, не хотят обращаться к врачам. Ожидают в Белгородской области и завоз омикрона.
По прогнозу специалиста из центра им. Гамалеи, заболеваемость новым штаммом в РФ может увеличиться уже к концу января.