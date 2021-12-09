Вебинар Корпорации МСП посвятили новому налоговому режиму для бизнеса

Режим введен для того, чтобы снизилась нагрузка на бизнес и предприниматели смогли выделять средства для развития, пишет lenta.ru. Как отметил глава Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, представление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды будет происходить в более простом формате. Не уплачиваются страховые взносы в фонды, для сотрудников остается действующим порядок пенсионного обеспечения и социального страхования. Введен автоматический режим расчёта налоговой базы, для него используются данные ККТ, банков и информации, которую пользователь загрузил в личный кабинет.