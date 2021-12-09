Вебинар Корпорации МСП посвятили новому налоговому режиму для бизнеса

Режим введен для того, чтобы снизилась нагрузка на бизнес и предприниматели смогли выделять средства для развития, пишет lenta.ru. Как отметил глава Управления оперативного контроля ФНС России Владимир Мальцев, представление налоговой отчетности и отчетности в государственные внебюджетные фонды будет происходить в более простом формате. Не уплачиваются страховые взносы в фонды, для сотрудников остается действующим порядок пенсионного обеспечения и социального страхования. Введен автоматический режим расчёта налоговой базы, для него используются данные ККТ, банков и информации, которую пользователь загрузил в личный кабинет.
Автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) будет работать до конца 2027 года в экспериментальном порядке. Она внедрена в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан. С 1 июля 2022 года АУСН станет доступной для новых налогоплательщиков, через шесть месяцев — для других категорий. Для использования системы следует подать заявление в личном кабинете или через банк-партнер, в котором активен счет.
В конце вебинара советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков заключил, что основная цель онлайн-встречи — ответить на основные вопросы без воды. Именно такой формат позволяет делать вебинары результативными, полезными и востребованными.
Корпорация МСП проводит мероприятия, поддерживающие малый и средний бизнес. В частности, она занимается обучением предпринимательским компетенциям.