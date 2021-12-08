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Posted 8 декабря 2021, 15:54

Published 8 декабря 2021, 15:54

Modified 18 сентября 2022, 14:31

Updated 18 сентября 2022, 14:31

Жители Липецка узнают о статусе общедомового прибора учета тепла из квитанции

Жители Липецка узнают о статусе общедомового прибора учета тепла из квитанции

8 декабря 2021, 15:54
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жители города Липецка, которые являются клиентами «Квадры», будут сами контролировать свои управляющие компании. В платежных документах будут содержаться данные об исправности общедомового прибора учета (ОДПУ) тепловой энергии.

Как сообщили в энергокомпании, данные о статусе ОДПУ планируется указывать над таблицей для показаний в квитанции, информирует Lipetsk.kp.ru.

Жильцы многоквартирных жилых домов, которые оснащены одним прибором учета, получат эту информацию уже в декабре. А всем остальным клиентам компании «Квадра» обновленные квитанции направят уже в январе 2022 года.

В пресс-службе энергокомпании пояснили, что ОДПУ является важным прибором для жильцов, поскольку от его исправности зависит плата за отопление. Так, с помощью общедомового прибора учета тепла фиксируется фактически потребленная тепловая энергия, которая, в свою очередь, учитывается при расчете платы за тепло.

“Если прибор учета не прошел поверку или неисправен, то следующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. Если показания не передаются и далее, то начисления осуществляются по нормативу”, - сказано в сообщении.

В энергокомпании также отметили, что общедомовой прибор учета тепла является общедомовым имуществом. Обслуживанием и снятием показаний занимаются коммунальщики. Именно данное направление деятельности управляющих компаний отныне смогут контролировать сами жильцы.

#Новости#Общество
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