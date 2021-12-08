Жители Липецка узнают о статусе общедомового прибора учета тепла из квитанции

В пресс-службе энергокомпании пояснили, что ОДПУ является важным прибором для жильцов, поскольку от его исправности зависит плата за отопление. Так, с помощью общедомового прибора учета тепла фиксируется фактически потребленная тепловая энергия, которая, в свою очередь, учитывается при расчете платы за тепло.