Жители Липецка узнают о статусе общедомового прибора учета тепла из квитанции

Posted 8 декабря 2021, 15:54
Published 8 декабря 2021, 15:54
Modified 18 сентября 2022, 14:31
Updated 18 сентября 2022, 14:31
Как сообщили в энергокомпании, данные о статусе ОДПУ планируется указывать над таблицей для показаний в квитанции, информирует Lipetsk.kp.ru.
Жильцы многоквартирных жилых домов, которые оснащены одним прибором учета, получат эту информацию уже в декабре. А всем остальным клиентам компании «Квадра» обновленные квитанции направят уже в январе 2022 года.
В пресс-службе энергокомпании пояснили, что ОДПУ является важным прибором для жильцов, поскольку от его исправности зависит плата за отопление. Так, с помощью общедомового прибора учета тепла фиксируется фактически потребленная тепловая энергия, которая, в свою очередь, учитывается при расчете платы за тепло.
“Если прибор учета не прошел поверку или неисправен, то следующие три месяца расчет ведется по среднемесячному объему потребления. Если показания не передаются и далее, то начисления осуществляются по нормативу”, - сказано в сообщении.
В энергокомпании также отметили, что общедомовой прибор учета тепла является общедомовым имуществом. Обслуживанием и снятием показаний занимаются коммунальщики. Именно данное направление деятельности управляющих компаний отныне смогут контролировать сами жильцы.