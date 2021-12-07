Под Белгородом выставили на продажу трёхэтажный дом за 148 млн рублей

На «Авито» появилось объявление о продаже дома за 148 млн рублей. Элитное жильё расположено в посёлке Дубовое, на улице Садовой, 86. Площадь всего участка составляет 20 соток, а площадь дома — 900 кв. м.
Продавец отметил, что в доме оборудовано четыре спальни, гостиная с камином, спортзал, бассейн, хамам и погреб, а также гараж на четыре машины. Стены дома сделаны из газоблоков, внутренняя отделка выполнена из натурального дерева, мрамора и гранита. Помимо этого, в доме витражное освещение, лепнина и натуральный паркет из премиальных сортов дерева.
В описании также указано, что в доме предусмотрены технический этаж, мастерская, постирочная, кладовая и погреб.
Продаём новый дом в экологически чистом месте, в престижном районе, для большой семьи. Работы по внутренней отделке практически завершены. Дом готов к проживанию.продавец
Напомним, в конце ноября текущего года на «Авито» выставили на продажу особняк с баней и бассейном за 54 млн рублей. Дом расположен в посёлке Дубовое, мкр. Северный-2. Продавец указал, что дом «мегасовременный».