Под Белгородом выставили на продажу трёхэтажный дом за 148 млн рублей

Продавец отметил, что в доме оборудовано четыре спальни, гостиная с камином, спортзал, бассейн, хамам и погреб, а также гараж на четыре машины. Стены дома сделаны из газоблоков, внутренняя отделка выполнена из натурального дерева, мрамора и гранита. Помимо этого, в доме витражное освещение, лепнина и натуральный паркет из премиальных сортов дерева.