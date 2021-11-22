Долг «Роснано» не окажет влияния на доходности гособлигаций России

В «Роснано» рассказали о переговорах с кредиторами и крупными держателями облигаций. Стороны обсудили возможные сценарии реструктуризации. На Московской бирже были приостановлены торги девятью выпусками облигаций компании общим объемом 71,5 миллиарда рублей. Об этом информирует 1prime.ru.
Надо понимать, что данных на сегодняшний день недостаточно для составления каких-либо выводов. Эмитент приостановил торги, чтобы инвесторы не получили серьезные убытки по причине возможных первоначальных эмоциональных реакций. В подобных ситуациях это случается. Есть основания полагать, что ситуация пока находится под контролем, отметил специалист.
По словам Святного, обстановка сложилась беспрецедентная. Никаких иллюзий быть не должно. Инвесторам, вероятно, в зависимости от конкретного выпуска предложат варианты реструктуризации либо смены параметров обращающихся на рынке выпусков облигаций.
Пока дефолт менее вероятен, чем реструктуризация. В то же время волатильность на рынке долга на время может вырасти. Долгосрочный эффект окажется небольшим. Он зависит от кредитного качества отдельно взятого эмитента. Сейчас не имеет смысла говорить о дефолте эмитента. Вместе с тем фундаментальная устойчивость экономики Российской Федерации находится на высоком уровне. На доходности госбумаг проблемы одного эмитента не скажутся, пояснил специалист.
Представители «Роснано» рассказали о своей встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций. На мероприятии обсудили финансовые результаты деятельности корпорации, а также возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов. Стороны решили, что накопленную непропорциональную задолженность, как и текущую финансовую модель общества, нужно скорректировать. В наши дни надо изучить компромиссные варианты развития событий, позволяющие не допустить самых плохих вариантов, заявили в компании.
Московская биржа в пятницу приостановила с 17:08 торги девятью выпусками облигаций «Роснано» общим объемом 71,5 миллиарда рублей в соответствии с предписанием ЦБ. Биржа отправит запрос в «Роснано», чтобы выяснить планы корпорации по обслуживанию задолженности. Торговля ценными бумагами «Роснано» на Мосбирже возобновилась 22 ноября с падения цены облигаций. Бумаги ближайшего к погашению выпуска объемом 4,5 миллиарда рублей (подлежит погашению первого декабря) опустились в стоимости до 690 рублей при номинале в 1000 рублей.
В настоящее время группа "Роснано" (АО "Роснано", УК "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ) является частью системы российских институтов инновационного развития.
Фонд инфраструктурных и образовательных программ — один из основных инструментов реализации государственной инновационной политики. Цель деятельности Фонда — финансовое и нефинансовое развитие нанотехнологического и других высокотехнологичных секторов экономики и развития инновационной инфраструктуры, трансформации дополнительного образования, оказания институциональной и информационной поддержки.