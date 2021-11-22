Долг «Роснано» не окажет влияния на доходности гособлигаций России

Пока дефолт менее вероятен, чем реструктуризация. В то же время волатильность на рынке долга на время может вырасти. Долгосрочный эффект окажется небольшим. Он зависит от кредитного качества отдельно взятого эмитента. Сейчас не имеет смысла говорить о дефолте эмитента. Вместе с тем фундаментальная устойчивость экономики Российской Федерации находится на высоком уровне. На доходности госбумаг проблемы одного эмитента не скажутся, пояснил специалист.