Самарец украл у белгородца деньги с помощью фишинга

Белгородец попался на удочку мошенника, когда ввёл данные своей карты, перейдя по фишинговой ссылке. 20-летний житель Самары украл у потерпевшего 3 тыс. рублей.
Белгородец имеет бизнес по пошиву меховых чехлов для автомобилей. Молодой человек из Самары представился клиентом из другого города и попросил потерпевшего отправить заказ доставкой. Позже парень отправил мужчине ссылку, где нужно заполнить данные карты, якобы для получения транзакции от покупателя.
В итоге вместо получения денег у потерпевшего списали средства. Когда доверчивый предприниматель понял, что его обманули, обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого — уроженца Самары.
Белгородские оперативники поехали в Самару и изобличили парня. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.