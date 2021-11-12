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Самарец украл у белгородца деньги с помощью фишинга

12 ноября 2021, 13:01
Фото: Бел.Ру
Житель Белгорода перешёл по ссылке и ввёл данные банковской карты, позволив мошеннику похитить деньги. Об этом сообщает областное УМВД.

Белгородец попался на удочку мошенника, когда ввёл данные своей карты, перейдя по фишинговой ссылке. 20-летний житель Самары украл у потерпевшего 3 тыс. рублей.

Белгородец имеет бизнес по пошиву меховых чехлов для автомобилей. Молодой человек из Самары представился клиентом из другого города и попросил потерпевшего отправить заказ доставкой. Позже парень отправил мужчине ссылку, где нужно заполнить данные карты, якобы для получения транзакции от покупателя.

В итоге вместо получения денег у потерпевшего списали средства. Когда доверчивый предприниматель понял, что его обманули, обратился в полицию. Правоохранители установили личность подозреваемого — уроженца Самары.

Белгородские оперативники поехали в Самару и изобличили парня. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

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