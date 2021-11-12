Самарец украл у белгородца деньги с помощью фишинга

Белгородец имеет бизнес по пошиву меховых чехлов для автомобилей. Молодой человек из Самары представился клиентом из другого города и попросил потерпевшего отправить заказ доставкой. Позже парень отправил мужчине ссылку, где нужно заполнить данные карты, якобы для получения транзакции от покупателя.