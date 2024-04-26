Сохранят ли мозаику в готовящейся к капремонту гимназии в Белгороде?

Отметим, что в здании в настоящее время ведутся демонтажные работы. Рабочие переоборудуют столовую, спортзал, пищеблок, учебные кабинеты и прилегающую территорию, а также заменят инженерные коммуникации. Также мэр подчеркнул, что в учреждении сохранят исторические детали здания — настенные фрески в холе, перегородки на входной группе.