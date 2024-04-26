Сохранят ли мозаику в готовящейся к капремонту гимназии в Белгороде?

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
Белгородцы интересуются, сохранят ли мозаику при капитальном ремонте в гимназии № 5. Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что проектировщикам и строителям поставили задачу сохранить изображения.
Отметим, что в здании в настоящее время ведутся демонтажные работы. Рабочие переоборудуют столовую, спортзал, пищеблок, учебные кабинеты и прилегающую территорию, а также заменят инженерные коммуникации. Также мэр подчеркнул, что в учреждении сохранят исторические детали здания — настенные фрески в холе, перегородки на входной группе.