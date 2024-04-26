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Published Сегодня, 07:55

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Updated Сегодня, 07:57

Мозаика в гимназии № 5

Сохранят ли мозаику в готовящейся к капремонту гимназии в Белгороде?

26 апреля 2024, 07:55
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
Мозаика в гимназии № 5

Мэр Белгорода Демидов ответил на вопрос о мозаике в гимназии № 5

Вопрос подняли местные жители. Валентин Демидов сообщил, что проектировщикам и строителям поручили сохранить изображения на стенах образовательного учреждения.

Белгородцы интересуются, сохранят ли мозаику при капитальном ремонте в гимназии № 5. Мэр Белгорода Валентин Демидов ответил, что проектировщикам и строителям поставили задачу сохранить изображения.

Отметим, что в здании в настоящее время ведутся демонтажные работы. Рабочие переоборудуют столовую, спортзал, пищеблок, учебные кабинеты и прилегающую территорию, а также заменят инженерные коммуникации. Также мэр подчеркнул, что в учреждении сохранят исторические детали здания — настенные фрески в холе, перегородки на входной группе.

Мозаика в гимназии № 5Мозаика в гимназии № 5
Мозаика в гимназии № 5Мозаика в гимназии № 5
Мозаика в гимназии № 5Мозаика в гимназии № 5
Мозаика в гимназии № 5
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети
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#Алина Харина#Город#Белгородская область#Ремонт#Новости Белгорода#Белгород#Гимназия#Мозаика#Валентин Демидов
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