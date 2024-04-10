Гладков: в Белгородской области приступили к капремонту 208 многоэтажек

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В 2024 году в Белгородской области планируется отремонтировать 208 многоквартирных домов. Принимать обновлённые после капремонта дома будут сами жильцы.
Напомню, что два года назад мы договаривались о том, что качество выполненных работ принимается жителями, собственниками многоквартирных домов на общих собраниях. В этом году мы такую практику продолжим, потому что мне кажется, что это очень правильное было совместное решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
На сегодняшний день рабочие уже приступили к капремонту всех 208 многоэтажек. Их отремонтируют по всей области: в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах, а также в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском и Ровеньском районах.
При этом ремонт в 202 домах будет проводиться за счёт средств собственников, хранящихся на счёте регионального оператора — был собран 1 млрд 340 млн рублей. В оставшихся шести МКД капремонт выполнят за счёт областного бюджета — 509,8 млн рублей.
Благодаря капремонту жилищные условия улучшатся у 29,7 тыс. белгородцев.