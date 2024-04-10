Гладков: в Белгородской области приступили к капремонту 208 многоэтажек

На сегодняшний день рабочие уже приступили к капремонту всех 208 многоэтажек. Их отремонтируют по всей области: в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах, а также в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском и Ровеньском районах.