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Гладков: в Белгородской области приступили к капремонту 208 многоэтажек

Гладков: в Белгородской области приступили к капремонту 208 многоэтажек

10 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI
208 многоквартирных домов отремонтируют в 20 муниципальных образованиях региона. Рабочие уже приступили к капремонту, сообщил на своей странице в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В 2024 году в Белгородской области планируется отремонтировать 208 многоквартирных домов. Принимать обновлённые после капремонта дома будут сами жильцы.

Напомню, что два года назад мы договаривались о том, что качество выполненных работ принимается жителями, собственниками многоквартирных домов на общих собраниях. В этом году мы такую практику продолжим, потому что мне кажется, что это очень правильное было совместное решение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

На сегодняшний день рабочие уже приступили к капремонту всех 208 многоэтажек. Их отремонтируют по всей области: в Белгороде, Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Губкинском, Новооскольском, Старооскольском, Шебекинском и Яковлевском округах, а также в Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Ивнянском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, Прохоровском, Ракитянском, Чернянском и Ровеньском районах.

При этом ремонт в 202 домах будет проводиться за счёт средств собственников, хранящихся на счёте регионального оператора — был собран 1 млрд 340 млн рублей. В оставшихся шести МКД капремонт выполнят за счёт областного бюджета — 509,8 млн рублей.

Благодаря капремонту жилищные условия улучшатся у 29,7 тыс. белгородцев.

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#Белгородская область#Капремонт многоэтажек#Белгород#Вячеслав Гладков#Мкд#Александра Склярова#Хорошие новости
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