В Белгороде утвердили состав эвакуационной комиссии

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:23
Мэр Белгорода поручил создать городскую эвакуационную комиссию и утвердить её состав. Помимо этого, были признаны утратившими силу предыдущие версии документа.
В руководящий состав комиссии вошли замглавы администрации города по безопасности, начальник управления ГОЧС города, специалист первой категории управления ГОЧС города.
Членами комиссии также стали замначальника УМВД по Белгороду, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгорода, начальник первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС области, главный специалист мобилизационного отдела администрации города.
Комиссия делится на следующие структуры:
В тексте документа отмечается, что комиссия создаётся заблаговременного в мирное время для планирования, подготовки и проведения эвакуации при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС.