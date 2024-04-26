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В Белгороде утвердили состав эвакуационной комиссии

В Белгороде утвердили состав эвакуационной комиссии

26 апреля 2024, 06:01
Фото: 1MI
Структура комиссии включает в себя несколько групп. Постановление опубликовала администрация Белгорода.

Мэр Белгорода поручил создать городскую эвакуационную комиссию и утвердить её состав. Помимо этого, были признаны утратившими силу предыдущие версии документа.

В руководящий состав комиссии вошли замглавы администрации города по безопасности, начальник управления ГОЧС города, специалист первой категории управления ГОЧС города.

Членами комиссии также стали замначальника УМВД по Белгороду, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Белгорода, начальник первого пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС области, главный специалист мобилизационного отдела администрации города.

Комиссия делится на следующие структуры:

  • группа оповещения и связи,
  • группа учёта и отправки эвакуируемого населения,
  • группа эвакуации материальных и культурных ценностей, архивных документов,
  • группа размещения эвакуированного населения,
  • группа транспортного обеспечения,
  • группа охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на путях эвакуации,
  • группа первоочередного жизнеобеспечения населения,
  • группа инженерного обеспечения.

В тексте документа отмечается, что комиссия создаётся заблаговременного в мирное время для планирования, подготовки и проведения эвакуации при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС.

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#Алина Харина#Город#Общество#Комиссия#Новости Белгорода#Белгород#Эвакуации
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