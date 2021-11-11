YouTube не будет показывать количество дизлайков под видео

Под роликами YouTube не будет отображаться количество дизлайков. Новое правило начали вводить с 10 ноября.
Ранее команда YouTube провела эксперимент. Его участникам разрешили ставить дизлайки под роликами, но при этом они не видели количество тех зрителей, которым видео не понравилось. В итоге пользователи показывали своё неодобрение реже.
Так на платформе рассчитывают создать уважительную среду между зрителями и авторами.
Стоит отметить, что сама кнопка дизлайк останется, просто не будет видно статистики. Число тех зрителей, которым ролик не понравился, увидят только авторы видео.