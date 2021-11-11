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YouTube не будет показывать количество дизлайков под видео

11 ноября 2021, 08:30
Фото: pixabay.com
При этом сама кнопка останется, а авторы роликов будут видеть число тех, кому не понравилось видео, сообщают «Новые известия». Нововведение решили запустить после проведения эксперимента.

Под роликами YouTube не будет отображаться количество дизлайков. Новое правило начали вводить с 10 ноября.

Ранее команда YouTube провела эксперимент. Его участникам разрешили ставить дизлайки под роликами, но при этом они не видели количество тех зрителей, которым видео не понравилось. В итоге пользователи показывали своё неодобрение реже.

Так на платформе рассчитывают создать уважительную среду между зрителями и авторами.

Стоит отметить, что сама кнопка дизлайк останется, просто не будет видно статистики. Число тех зрителей, которым ролик не понравился, увидят только авторы видео.

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#Новости#Видео#Youtube#Дизлайк#Общество
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