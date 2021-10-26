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Posted 26 октября 2021, 07:41

Published 26 октября 2021, 07:41

Modified 1 декабря, 07:02

Updated 1 декабря, 07:02

Кирпичную кладку аптеки Турминского в Старом Осколе восстановили по фотографиям

26 октября 2021, 07:41
Сюжет
Губернатор
Объект культурного наследия 1912 года в Белгородской области украсит художественная подсветка, сообщил руководитель региона в своей соцсети.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, капремонт аптеки Турминского в Старом Осколе находится в финальной стадии. Власти сумели найти специалистов, которые по фотографиям восстановили кирпичную кладку здания 1912 года постройки. Также проектом предусмотрена и художественная подсветка.

В целом на одном здании чиновники ограничиваться не собираются. В планах — выполнить комплексное благоустройство прилегающей территории. По словам губернатора, соседние с объектом культурного наследия дома покрасят в единую цветовую гамму при утеплении фасадов, а также воссоздадут брусчатку.

Отметим, что ремонт аптеки Турминского в Старом Осколе идёт уже второй год подряд. В июне 2021 года стало известно, что на работы потратят 11 млн рублей, а в 2020-м сообщали о стоимости в 9,8 млн рублей.

За эти деньги рабочие должны смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, системы телефонизации и доступа в Сеть, отремонтировать системы водоотведения и водоснабжения.

Сама аптека Турминского находится в Старом Осколе на улице Ленина, 3. Здание имеет два этажа, где один из них — подземный. Общая площадь составляет 426,22 м².

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#Новости#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губернатор#Капремонт#Новости Старого Оскола#Вячеслав Гладков
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