Кирпичную кладку аптеки Турминского в Старом Осколе восстановили по фотографиям

Posted 26 октября 2021, 07:41
Published 26 октября 2021, 07:41
Modified 1 декабря, 07:02
Updated 1 декабря, 07:02
Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, капремонт аптеки Турминского в Старом Осколе находится в финальной стадии. Власти сумели найти специалистов, которые по фотографиям восстановили кирпичную кладку здания 1912 года постройки. Также проектом предусмотрена и художественная подсветка.
В целом на одном здании чиновники ограничиваться не собираются. В планах — выполнить комплексное благоустройство прилегающей территории. По словам губернатора, соседние с объектом культурного наследия дома покрасят в единую цветовую гамму при утеплении фасадов, а также воссоздадут брусчатку.
Отметим, что ремонт аптеки Турминского в Старом Осколе идёт уже второй год подряд. В июне 2021 года стало известно, что на работы потратят 11 млн рублей, а в 2020-м сообщали о стоимости в 9,8 млн рублей.
За эти деньги рабочие должны смонтировать охранно-пожарную сигнализацию, системы телефонизации и доступа в Сеть, отремонтировать системы водоотведения и водоснабжения.
Сама аптека Турминского находится в Старом Осколе на улице Ленина, 3. Здание имеет два этажа, где один из них — подземный. Общая площадь составляет 426,22 м².