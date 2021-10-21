Эксперт рассказал, у кого ещё могут быть пенсионные накопления

Posted 21 октября 2021, 06:30
Published 21 октября 2021, 06:30
Modified 1 декабря, 08:41
Updated 1 декабря, 08:41
Об этом рассказал Bel.ru руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов.
По его словам, у женщин 1957–1966 года рождения и мужчин 1953–1966 года рождения накопления формировались в течение трёх лет — с 2002 года по 2004-й (старшим из них в этом году исполнится 68 лет, самым молодым — 55 лет). Их ещё называли «двухпроцентники», поскольку работодатели отчисляли за них страховые взносы в размере 2% от начисленной зарплаты.
Пенсионный возраст для накоплений не повышался: для женщин он составляет 55 лет, для мужчин — 60 лет. Вы достигли этого возраста, на вашем счету есть накопления — можно подавать заявление на выплату.
С учётом короткого периода взносов суммы на счетах «двухпроцентников», как правило, небольшие. Но и такие деньги, конечно, не будут лишними. Важно помнить, что без вашего заявления страховщик накопления не выплатит. Сумму ваших накоплений можно уточнить у вашего страховщика в системе (это либо Пенсионный фонд России, либо один из негосударственных пенсионных фондов, НПФ).
Денег за спрос с вас не возьмут — ни в государственном фонде, ни в негосударственном. В большинстве случаев выплата накоплений «двухпроцентников» будет единовременной — вся сумма поступит на указанный вами банковский счёт одним платежом. С момента получения страховщиком полного комплекта документов на рассмотрение заявления на единовременную выплату у него есть 1 месяц. Если единовременная выплата одобрена, перечислить вам средства страховщик должен в течение ещё 1 месяца.
Даже если вы не знаете страховщика, такую информацию можно получить в ПФР или многофункциональном центре госуслуг (МФЦ). С учётом эпидемиологической обстановки, перед визитом в отделение лучше уточнить график и порядок приёма граждан. С собой нужно взять паспорт и СНИЛС.
Если вы видите в выписке о состоянии счёта ВЭБ.РФ, то страховщиком является Пенсионный фонд России. Именно ПФР ведёт персонифицированный учёт в системе, ВЭБ.РФ является управляющей компанией и доступа к данным граждан не имеет. Если же ваш страховщик — негосударственный пенсионный фонд, то наиболее актуальную информацию о состоянии счёта накоплений надо запрашивать в этом НПФ.
Более подробно о том, как узнать страховщика и сумму средств на счёте, а также многих других тонкостях накопительной системы можно узнать на портале «Всё о накопительной пенсии».