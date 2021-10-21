Эксперт рассказал, у кого ещё могут быть пенсионные накопления

По его словам, у женщин 1957–1966 года рождения и мужчин 1953–1966 года рождения накопления формировались в течение трёх лет — с 2002 года по 2004-й (старшим из них в этом году исполнится 68 лет, самым молодым — 55 лет). Их ещё называли «двухпроцентники», поскольку работодатели отчисляли за них страховые взносы в размере 2% от начисленной зарплаты.