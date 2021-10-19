ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство школ в регионах

Как отмечает Корсун, новые места в учебных заведениях будут создаваться на базе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Благодаря этому можно ускорить процесс строительства и снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты. До конца текущего года «совокупно рынок ГЧП может прирасти 250-300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов», — резюмировал он.