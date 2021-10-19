ВЭБ.РФ выделит деньги на строительство школ в регионах

Posted 19 октября 2021, 14:53
Published 19 октября 2021, 14:53
Modified 18 сентября 2022, 14:17
Updated 18 сентября 2022, 14:17
Об этом сообщил заместитель председателя ВЭБ.РФ — член правления Юрий Корсун, выступая на координационном совете Министерства просвещения РФ и Минстроя РФ с органами исполнительной власти субъектов России. Информирует ТАСС.
Таким образом, в соответствии с заявками, в рамках первой волны по одной школе будет построено в Калужской и Самарской области. Также три учебных заведения планируется построить в Белгородской области и 10 — в Республике Бурятия.
Строительство образовательных учреждений начнется в ноябре. Всего в «ПроШколу» поступило около 200 заявок из 41 российского региона.
Как отмечает Корсун, новые места в учебных заведениях будут создаваться на базе механизма государственно-частного партнерства (концессионных соглашений). Благодаря этому можно ускорить процесс строительства и снизить финансовую нагрузку на местные бюджеты. До конца текущего года «совокупно рынок ГЧП может прирасти 250-300 проектами по строительству школ. На один рубль из регионального бюджета привлекается до 30 рублей из федерального бюджета и 55 рублей частных инвесторов», — резюмировал он.
Министерство просвещения РФ запустило госпрограмму «Развитие образования» в начале текущего года. В ней было предусмотрена возможность предоставления субсидий из федерального бюджета в ходе выполнения региональных проектов по созданию школьных мест на принципах партнерства между государством и частными инвесторами.
Планируется к началу 2025 года создать в России более 647 тысяч новых ученических мест, которые будут оборудованы всем необходимым для качественного и современного образования.