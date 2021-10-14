Потанин анонсировал создание эндаумента на 100 млрд рублей

Posted 14 октября 2021, 14:49
Published 14 октября 2021, 14:49
Modified 18 сентября 2022, 14:16
Updated 18 сентября 2022, 14:16
Как сообщает interfax.ru, в последние пятнадцать лет фонд Потанина поддерживает российский институт эндаументов. По словам бизнесмена, эндаумент представляет собой важный инструмент для достижения целей в долгосрочной перспективе.
Как рассказала председатель совета фонда Лариса Зелькова, десять лет назад глава «Норникеля» и владелец «Интерроса» заявил о своем решении направлять большую часть своего состояния, которое Forbes в этом году оценил в 27 млрд долларов, на финансирование благотворительных проектов. А эндаумент — это не что иное, как один из механизмов реализации этого решения, а также гарантия проведения благотворительных программ в будущем. По словам генерального директора фонда Потанина Оксаны Орачевой, прибыль от эндаумента пойдет на благотворительность, а целевой капитал обеспечит возможность финансировать такие проекты в течение долгого времени.
Кроме того, Потанин реализует и другие инициативы в сфере благотворительности. К примеру, во время пандемии он выделил 1 млрд рублей из личных средств организациям, которые занимаются поддержкой социально незащищенных граждан. А в этом году он профинансировал создание лаборатории программируемых материалов лауреата Нобелевской премии 2010 года, физика Константина Новоселова, при этом сумма вложений в проект составила 500 млн рублей.
В 2021 году Благотворительный фонд Потанина занял вторую строчку рейтинга Forbes из 20 частных благотворительных фондов самых обеспеченных российских бизнесменов.