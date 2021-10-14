Потанин анонсировал создание эндаумента на 100 млрд рублей

Как рассказала председатель совета фонда Лариса Зелькова, десять лет назад глава «Норникеля» и владелец «Интерроса» заявил о своем решении направлять большую часть своего состояния, которое Forbes в этом году оценил в 27 млрд долларов, на финансирование благотворительных проектов. А эндаумент — это не что иное, как один из механизмов реализации этого решения, а также гарантия проведения благотворительных программ в будущем. По словам генерального директора фонда Потанина Оксаны Орачевой, прибыль от эндаумента пойдет на благотворительность, а целевой капитал обеспечит возможность финансировать такие проекты в течение долгого времени.