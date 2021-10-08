ВКонтакте 15 лет: самая популярная в России социальная сеть празднует день рождения

«За 15 лет из закрытого справочника студентов и выпускников проект ВКонтакте превратился в целую интернет-вселенную — с музыкальной и видеоплатформой, пабликами, мессенджером, видеозвонками без ограничений, клипами и мини-приложениями. Только в этом году мы вдвое ускорили время доставки контента, стали первой соцсетью с голосовым управлением и представили бесплатные видеозвонки на 2 048 участников с разрешением 4К и без лимитов по времени. Каждый день мы думаем, как улучшить пользовательский опыт, чтобы с помощью ВКонтакте можно было с комфортом решать любые задачи. И день рождения ВКонтакте — это в первую очередь праздник для наших пользователей: именно они первыми получают все поздравления и подарки».