Благодатный огонь зажигают в храмах Белгородской области: видео

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Благодатный огонь передают дальше по Белгородской области. Фотографиями делятся спикер облдумы Юрий Клепиков, глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.
Опубликовал фотографии из храма и мэр Белгорода Валентин Демидов.
«Встретили Благодатный огонь из Иерусалима в Преображенском кафедральном соборе Белгорода на пасхальном богослужении», — написал чиновник.
Telegram-канал «Шо Шебекино» поделился кадрами зажжения благодатного огня в Шебекино. Первым огонь передадут в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».
Напомним, что огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область сегодня через Москву директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.