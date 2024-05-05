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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Благодатный огонь зажигают в храмах Белгородской области: видео

Благодатный огонь зажигают в храмах Белгородской области: видео

5 мая 2024, 08:25
Фото: Telegram-канал Демидов
Привезённый в Белгородскую область благодатный огонь передают в храмы региона. Фотографиями и видео делятся из Белгорода и Шебекино.
Сюжет
Облдума

Благодатный огонь передают дальше по Белгородской области. Фотографиями делятся спикер облдумы Юрий Клепиков, глава Шебекинского горокруга Владимир Жданов.

Фото: Telegram-канал Юрий Клепиков

Опубликовал фотографии из храма и мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Встретили Благодатный огонь из Иерусалима в Преображенском кафедральном соборе Белгорода на пасхальном богослужении», — написал чиновник.
Фото: Telegram-канал Демидов

Telegram-канал «Шо Шебекино» поделился кадрами зажжения благодатного огня в Шебекино. Первым огонь передадут в храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

Видео: Telegram-канал «Шо Шебекино»

Напомним, что огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область сегодня через Москву директор Горьковской школы Светлана Крабаза и ее коллега из Мокроорловской СОШ Ольга Новак.

Благодатный огонь из Иерусалима привезли в Белгородскую область
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