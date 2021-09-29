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Пожарные спасли двоих детей из задымлённых квартир дома под Белгородом

29 сентября 2021, 08:06
Фото: ИА «Бел.Ру»
По информации регионального управления МЧС, в Шебекино горела кухня в двухкомнатной квартире. Едкий дым заполнил подъезд, самостоятельно эвакуировались 15 человек. В двух квартирах оставались двое детей, которые самостоятельно выбраться не могли.

Происшествие случилось 28 сентября. Загорелась кухня в двухкомнатной квартире четырёхэтажного дома на улице Ленина в Шебекино. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 11:30.

Едкий дым проник в подъезд и соседние квартиры. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 жителей дома. В двух квартирах — на третьем и четвёртом этажах — находились дети 10 и 12 лет, из-за сильного дыма они не могли выбраться. Им помогли спасатели.

По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил монтажа электрооборудования. В горевшей квартире огонь повредил холодильник, закопчены стены и потолок.

Ещё три пожара 28 сентября произошли в пристройке к летней кухне, строительном вагончике и продуктовом магазине.

Напомним, что 27 сентября в Белгороде пожарным удалось спасти двоих мужчин. Возгорания произошли в домах на проспекте Ватутина и улице Губкина.

По данным регионального управления МЧС, с начала 2021 года в Белгородской области произошло около 1,8 тыс. пожаров. Погибли 42 человека, 47 удалось спасти.

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