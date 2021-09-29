Пожарные спасли двоих детей из задымлённых квартир дома под Белгородом

Едкий дым проник в подъезд и соседние квартиры. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 жителей дома. В двух квартирах — на третьем и четвёртом этажах — находились дети 10 и 12 лет, из-за сильного дыма они не могли выбраться. Им помогли спасатели.