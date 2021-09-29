Пожарные спасли двоих детей из задымлённых квартир дома под Белгородом

Происшествие случилось 28 сентября. Загорелась кухня в двухкомнатной квартире четырёхэтажного дома на улице Ленина в Шебекино. Сообщение о пожаре спасателям поступило в 11:30.
Едкий дым проник в подъезд и соседние квартиры. Самостоятельно смогли эвакуироваться 15 жителей дома. В двух квартирах — на третьем и четвёртом этажах — находились дети 10 и 12 лет, из-за сильного дыма они не могли выбраться. Им помогли спасатели.
По предварительным данным, к пожару привело нарушение правил монтажа электрооборудования. В горевшей квартире огонь повредил холодильник, закопчены стены и потолок.
Ещё три пожара 28 сентября произошли в пристройке к летней кухне, строительном вагончике и продуктовом магазине.
Напомним, что 27 сентября в Белгороде пожарным удалось спасти двоих мужчин. Возгорания произошли в домах на проспекте Ватутина и улице Губкина.
По данным регионального управления МЧС, с начала 2021 года в Белгородской области произошло около 1,8 тыс. пожаров. Погибли 42 человека, 47 удалось спасти.