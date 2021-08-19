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В Старом Осколе пенсионерка «объявила войну» загрязняющим воздух машинам

19 августа 2021, 13:50
Фото: кадр из видео в паблике «Старый Оскол STOG» во «ВКонтакте»
Пожилая женщина плюёт на автомобили и ругается с водителями. Горожане грозят вызывать полицию, однако пенсионерка в ответ не сдаётся, сообщили в группе «Старый Оскол STOG» во «ВКонтакте».

В паблике поделились несколькими видеозаписями очевидцев. По словам оскольчан, в микрорайоне Жукова живёт пенсионерка, которая не любит, когда у дома паркуются машины.

Пожилая женщина заявляет, что автомобили загрязняют воздух, из-за чего она не может дышать. С водителями оскольчанка ругается, а на припаркованные автомобили может плевать, «трогать машину и даже толкать», утверждают очевидцы.

Впрочем, некоторые горожане в комментариях уточнили, что ни разу не видели пенсионерку на парковке до этого видео, так что случай, возможно, был единичным. Отметились и те, кто поддержал пожилую женщину: они пожаловались, что водители иногда оставляют машины перед подъездами, на детских и спортивных площадках и перекрывают пешеходные дорожки.

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