В Старом Осколе пенсионерка «объявила войну» загрязняющим воздух машинам

Впрочем, некоторые горожане в комментариях уточнили, что ни разу не видели пенсионерку на парковке до этого видео, так что случай, возможно, был единичным. Отметились и те, кто поддержал пожилую женщину: они пожаловались, что водители иногда оставляют машины перед подъездами, на детских и спортивных площадках и перекрывают пешеходные дорожки.