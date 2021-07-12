Как выбрать страховую компанию

Многие обращаются в страховую по совету своих знакомых и друзей, также можно обратиться за помощью к интернету. Там найти отзывы на отдельные компании, еще удобнее воспользоваться рейтингом лучших страховых компаний. Он составлен на основании отзывов клиентов, а также количества решенных страховщиками проблем. Эта информация вполне способна помочь при выборе страховой компании.