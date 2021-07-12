Как выбрать страховую компанию

Posted 12 июля 2021, 07:16
Published 12 июля 2021, 07:16
Modified 18 сентября 2022, 12:01
Updated 18 сентября 2022, 12:01
Человек, который доверится страховой компании, должен быть уверен, что ему окажут помощь, если его имущество пострадает при возникновении непредвиденной ситуации или, к примеру, проблем со здоровьем.
Конечно, у каждого свои критерии выбора, но все-таки можно назвать несколько факторов, которые помогут при выборе.
Многие обращаются в страховую по совету своих знакомых и друзей, также можно обратиться за помощью к интернету. Там найти отзывы на отдельные компании, еще удобнее воспользоваться рейтингом лучших страховых компаний. Он составлен на основании отзывов клиентов, а также количества решенных страховщиками проблем. Эта информация вполне способна помочь при выборе страховой компании.
Еще одной важной деталью следует назвать наличие у компании лицензии. Проверить ее можно, зайдя на официальный сайт Центробанка. Сделать это будет не лишним, поскольку Банк России может отзывать лицензию, а клиент не будет знать об этом.
Также внимание должно привлечь место регистрации компании. Лучше, если это будет Россия, доверять компаниям, зарегистрированным за рубежом, не следует. О надежности свидетельствует и количество лет, в течение которых компания осуществляет свою деятельность.
Этот фактор тоже является немаловажным для клиентов. Заниженные тарифы страховой фирмы должны навести на подозрения. Как правило, их можно встретить среди небольших компаний, которые стремятся привлечь клиентуру более низкими расценками. Здесь нужно быть осторожными, поскольку такая стратегия может привести к банкротству компании.
Те страховые компании, где расценки повыше, стараются разработать для клиентов различные бонусные программы. В основном это могут себе позволить крупные компании, для них не составит труда предоставить определенные условия лояльности или скидки.
При выборе страховой компании также важен качественный сервис. Фирмы все-таки конкурируют друг с другом и помимо выгодных предложений для клиентов важно, чтобы с ними были вежливы, приветливы и помогали при возникновении вопросов и при подборе страховых продуктов или услуг.
На правах рекламы.