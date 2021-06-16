Более 150 муниципалитетов Иркутской области получат премии за рост доходов

В связи с этим глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил поощрить те муниципалитеты, которые смогли в кризисном прошедшем году не только не сократить поступления собственных доходов в местные бюджеты, но и добиться их роста. В течение 12 месяцев «премии» будут направлены 152 муниципалитетам 1 и 2 уровней.