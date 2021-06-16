Более 150 муниципалитетов Иркутской области получат премии за рост доходов

Как сообщает baikal24.ru, по итогам года падения собственных доходов муниципалитетов не наблюдается — как при изучении утвержденных на 2020 год местных бюджетов, так и при сравнении с показателями 2019 года. Многим муниципалитетам, напротив, удалось добиться роста доходов.
В связи с этим глава Иркутской области Игорь Кобзев предложил поощрить те муниципалитеты, которые смогли в кризисном прошедшем году не только не сократить поступления собственных доходов в местные бюджеты, но и добиться их роста. В течение 12 месяцев «премии» будут направлены 152 муниципалитетам 1 и 2 уровней.
В бюджет региона заложены средства на поощрение муниципальных образований, органы местного самоуправления которых смогли наладить продуктивную работу по увеличению своей доходной базы. Результатом данной деятельности стал рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, который превышает среднеобластные показатели по Иркутской области. На выплату «премий» в этом году пойдет 300 миллионов рублей бюджетных средств.