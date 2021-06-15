У белгородских семей с одним ребёнком после расходов остаётся почти 40 тысяч рублей

Белгородская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей по итогам 2020 года. Согласно подсчётам, потенциально возможный остаток средств среднестатистической семьи с одним ребёнком после минимальных расходов составляет 39 997 рублей в месяц. У семей с двумя детьми сумма меньше — 29 340 рублей в месяц.