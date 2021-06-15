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У белгородских семей с одним ребёнком после расходов остаётся почти 40 тысяч рублей

15 июня 2021, 08:40
Фото: ИА «Бел.Ру»
Аналитики РИА «Рейтинг» подсчитали, сколько денег остаётся в среднестатистических семьях с одним или двумя детьми после минимальных расходов. У белгородцев эти суммы составляют почти 40 тыс. рублей и 29,3 тыс. рублей соответственно.

Белгородская область заняла 27-е место в рейтинге российских регионов по благосостоянию семей по итогам 2020 года. Согласно подсчётам, потенциально возможный остаток средств среднестатистической семьи с одним ребёнком после минимальных расходов составляет 39 997 рублей в месяц. У семей с двумя детьми сумма меньше — 29 340 рублей в месяц.

Напомним, что в рейтинге по итогам 2019 года Белгородская область заняла 29-е место, по итогам 2018-го — 34-е место.

Соседняя Воронежская область в списке недалеко ушла от Белгородской области — 29-е место. У среднестатистической семьи с одним ребёнком здесь после минимальных расходов остаётся 37 620 рублей, с двумя детьми — 27 675 рублей.

Курская область расположилась на 42-й строчке. В семьях с одним ребёнком, по данным аналитиков, остаётся 34 452 рубля, с двумя — 22 765 рублей.

Возглавили рейтинг регионов по благосостоянию семей Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область и Москва. Последнюю строчку заняла Кабардино-Балкарская Республика: в семьях с одним ребёнком остаётся около 16,4 тыс. рублей, с двумя — около 2,4 тыс. рублей.

Как указано в методологии исследования, специалисты рассчитали суммы на основе данных Росстата.

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