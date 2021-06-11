Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Nord Stream 2 AG: первая нить «СП-2» достроена

11 июня 2021, 13:21
Фото: pxhere.com
По заявлению оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, завершили строить первую нить газопровода. Морские секции трубопровода, уложенные со стороны РФ и Германии, соединены друг с другом.

Надо сказать больше: сейчас компания приступит к пусконаладочным работам по заполнению СП-2 газом, — сообщает Телеграм-канал «Мейстер». Безусловно, по их окончании нужно будет решить вопрос с сертификацией газопровода, что также не очень легко в условиях санкций США. Но нынешнее событие показывает: Штаты, несмотря на все усилия, могут только замедлить, но не помешать реализовать этот важный для России проект. И на предстоящих переговорах между РФ и США в Швейцарии «Северный поток — 2» станет уже не инструментом давления на Россию, а ее козырем.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18