Nord Stream 2 AG: первая нить «СП-2» достроена

Надо сказать больше: сейчас компания приступит к пусконаладочным работам по заполнению СП-2 газом, — сообщает Телеграм-канал «Мейстер». Безусловно, по их окончании нужно будет решить вопрос с сертификацией газопровода, что также не очень легко в условиях санкций США. Но нынешнее событие показывает: Штаты, несмотря на все усилия, могут только замедлить, но не помешать реализовать этот важный для России проект. И на предстоящих переговорах между РФ и США в Швейцарии «Северный поток — 2» станет уже не инструментом давления на Россию, а ее козырем.