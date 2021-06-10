На 1Й фестиваль рекламы приедут участники со всей России

Участникам Первого регионального фестиваля разрешат выбрать одну из трех категорий. Здесь имеется в виду digital, creative и activations. На конкурсе более 40 номинаций, начиная от smm и нативной рекламы и заканчивая социальными и диджитал-кампаниями, мобильными приложениями, брендингом и «наружкой». Организаторы мероприятия сделали все, чтобы участие в нем было максимально доступным и понятным.