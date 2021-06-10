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На 1Й фестиваль рекламы приедут участники со всей России

10 июня 2021, 16:59
В Екатеринбурге второго июля пройдет 1Й региональный фестиваль рекламы. Свои работы на конкурс отправляют представители Твери, Новосибирска, Ижевска, Казани, Москвы, Грозного, Екатеринбурга, Уфы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Калининграда, Кирова, Саратова и Владивостока.

Организатором мероприятия стала Ассоциация коммуникационных агентств Российской Федерации. География участников проекта приближается к общенациональному масштабу. Об этом пишет inkazan.ru.

По словам продюсера Первого регионального фестиваля 1Й Яны Бляхман, основная задача конкурса - найти в различных регионах РФ новые лица творческой индустрии. В любом российском мегаполисе имеются амбициозные агентства, фрилансеры и бренды, обладающие крутыми проектами в рекламе. Участники фестиваля получат шанс выйти за пределы одного субъекта и заявить о себе на всю страну.

18 июня станет последним днем, когда можно подать онлайн-заявку на участие в конкурсе, пояснила Яна Бляхман.

Креативные рекламные кейсы на участие в конкурсе могут подавать как рекламные агентства, так и предприниматели и фрилансеры, чьи проекты яркие, необычные и запоминающиеся.

Участникам Первого регионального фестиваля разрешат выбрать одну из трех категорий. Здесь имеется в виду digital, creative и activations. На конкурсе более 40 номинаций, начиная от smm и нативной рекламы и заканчивая социальными и диджитал-кампаниями, мобильными приложениями, брендингом и «наружкой». Организаторы мероприятия сделали все, чтобы участие в нем было максимально доступным и понятным.

Судить 1Й станут специалисты крупнейших агентств, брендов и медиа как федерального, так и регионального рынков. Именно они станут оценивать представленные работы.

Завершающим мероприятием Первого регионального конкурса рекламы значится офлайн-фестиваль. Его проведут в Екатеринбурге первого и второго июля в ходе рекламного форума НРФ “Регионы”. Для участников офлайн-фестиваля создали серьезную образовательную программу, включающую в себя дискуссии, творческие сессии и нетворкинг. Официальный медиапартнер мероприятия - 1MI.

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