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За сутки с коронавирусом слёг ещё 61 белгородец

5 июня 2021, 14:00
Фото: Бел.Ру
В региональном оперштабе сообщили статистику суточного прироста заболевания коронавирусом COVID-19. Не обошлось и без пополнения статистики смертности от инфекционного заболевания.

В Белгородской области за сутки 4 июня выявили 61 заболевшего коронавирусной инфекцией. Самый большой прирост оказался в Белгороде: здесь инфекцию выявили у 14 пациентов. На втором месте по заболеваемости оказался Старооскольский горокруг, где медики за сутки зафиксировали 13 заболевших. Всего в регионе с момента начала пандемии коронавируса выявили 39 092 пациента с ковидом.

Продолжает пополняться и неутешительная статистика смертности от коронавируса. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного человека. Всего же в регионе болезнь оказалась смертельной для 702 белгородцев.

В данный момент лечение от ковида в стационарных условиях проходят 886 человек. Из них 25 человек находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. Дома лечатся 2650 человек.

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