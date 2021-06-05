За сутки с коронавирусом слёг ещё 61 белгородец

В Белгородской области за сутки 4 июня выявили 61 заболевшего коронавирусной инфекцией. Самый большой прирост оказался в Белгороде: здесь инфекцию выявили у 14 пациентов. На втором месте по заболеваемости оказался Старооскольский горокруг, где медики за сутки зафиксировали 13 заболевших. Всего в регионе с момента начала пандемии коронавируса выявили 39 092 пациента с ковидом.
Продолжает пополняться и неутешительная статистика смертности от коронавируса. За последние сутки болезнь унесла жизнь одного человека. Всего же в регионе болезнь оказалась смертельной для 702 белгородцев.
В данный момент лечение от ковида в стационарных условиях проходят 886 человек. Из них 25 человек находятся в тяжёлом состоянии на аппаратах ИВЛ. Дома лечатся 2650 человек.