Металлоинвест опубликовал Единый отчет за год — «Эволюция современной металлургии»

«Мы второй год готовим отчет в едином формате, что отражает интегрированность принципов устойчивого развития во все бизнес-процессы Компании, подчеркнул генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев. — Концепция отчета соответствует нашей миссии: быть основой эволюции современной металлургии для будущих поколений. В этом году мы значительно продвинулись с точки зрения повышения прозрачности бизнеса и полноты раскрытия информации. Целый ряд данных, в том числе верифицированные показатели по выбросам парниковых газов, представлены впервые».
Сокращение общего объема выбросов парниковых газов в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 2,5 млн тонн CO2-эквивалента.
Согласно утвержденным параметрам Климатической стратегии Компании, до 2025 года планируется сократить собственные выбросы в CO2-эквиваленте на 6%, а к 2036 году — на 77%.
Одна из ключевых тем отчета — противодействие COVID-19. С первых дней пандемии Компания оперативно сконцентрировала ресурсы на защите здоровья сотрудников и поддержке регионального здравоохранения, направив на эти цели более 3 млрд рублей.
На внутренние социальные программы для работников было направлено 3,6 млрд рублей.
Инвестиции во внешние социальные проекты составили 7,1 млрд рублей.
На природоохранную деятельность в 2020 году Компания направила 9,2 млрд рублей.
Сохранение окружающей среды — один из основных приоритетов Металлоинвеста. В 2020 году утверждены ключевые КПЭ Экологической программы до 2025 года, а также продолжилась реализация Программы энергоэффективности, которая стартовала в 2019 году. Суммарный объем инвестиций в рамках программ до 2025 года составит около 46 млрд рублей.
Знаковыми событиями 2020 года стали запуск на Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева уникального дробильно-конвейерного комплекса и начало производства премиальных окатышей под металлизацию.
На Лебединском ГОКе реализован очередной этап масштабного инвестиционного проекта по развитию внешнего электроснабжения — введены в эксплуатацию второй и третий пусковые комплексы подстанции «Лебеди».
На Оскольском электрометаллургическом комбинате им. А.А. Угарова запущен участок термообработки проката, после технического перевооружения введена в строй машина непрерывного литья заготовок № 3, запущен новый Шаропрокатный стан.
На Уральской Стали запущена после модернизации доменная печь № 2 и новые паровые котлы ТЭЦ.
На всех предприятиях Металлоинвеста реализуется комплексная программа трансформации технического обслуживания и ремонтов, а также программа по развитию лабораторного оборудования.
Полная версия Единого отчета компании «Металлоинвест» за 2020 год:
Справочно:
Для определения содержания отчета Компания провела анализ тем, имеющих наиболее важное значение для заинтересованных сторон. В опросе приняло участие более 800 респондентов, включая деловых партнеров, поставщиков и клиентов Металлоинвеста, руководителей и сотрудников Компании, жителей регионов присутствия, представителей некоммерческих организаций.
Обе части отчёта подготовлены на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI). Осуществлено сквозное раскрытие показателей GRI в обеих частях Отчета. Дополнительно раскрыта часть показателей по методологии Sustainability Accounting Standards Board (SASB).
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Металлоинвест (www.metalloinvest.com) — ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа (ГБЖ) на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды и имеет одни из самых низких показателей себестоимости производства ЖРС.
100% акций Металлоинвеста контролируются ООО «ХК ЮэСэМ», основным бенефициаром которого является Алишер Усманов (49%).