Над Белгородом взрывы, по всей области объявили ракетную опасность

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
В небе над Белгородом раздаются взрывы, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Первые громкие звуки раздались ровно в 11 часов субботы, через 10 минут они повторились. При этом они носят разовый характер.
О возможных последствиях на земле сообщений на момент публикации не поступала.
Просим вас сохранять все меры безопасности — оставаться дома и не подходить к окнам, в случае нахождения на улице — спрятаться в укрытии.