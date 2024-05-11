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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:14

Над Белгородом взрывы, по всей области объявили ракетную опасность

Над Белгородом взрывы, по всей области объявили ракетную опасность

11 мая 2024, 08:11
Фото: Bel.ru
В 11 часов 11 мая в небе над Белгородом раздались взрывы. Сигнал ракетной опасности прозвучал на всей территории Белгородской области.

В небе над Белгородом раздаются взрывы, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку ВСУ. Первые громкие звуки раздались ровно в 11 часов субботы, через 10 минут они повторились. При этом они носят разовый характер.

О возможных последствиях на земле сообщений на момент публикации не поступала.

Просим вас сохранять все меры безопасности — оставаться дома и не подходить к окнам, в случае нахождения на улице — спрятаться в укрытии.

Взрывы над Белгородом попали на видео
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#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#ВСУ#СВО#Атака ВСУ#Ракетная опасность
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