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С банковского счёта «Белгородгражданпроект-1» списали более 1 млн за неуплату долга

13 мая 2021, 07:49
Фото: Бел.Ру
Согласно пресс-службе УФССП России по Белгородской области, компания нарушила условия государственного контракта и не захотела за это отвечать, из-за чего более миллиона рублей долга сняли напрямую с банковского счёта.

ЗАО «Белгородгражданпроект-1» в качестве исполнителя заключило государственный контракт с заказчиком — управлением судебного департамента Курской области. Но белгородская организация не выполнила свою работу, из-за чего заказчик решил обратиться в Арбитражный суд Курской области. Требования иска к «Белгородгражданпроект-1» суд удовлетворил. С компании потребовали 994 769 рублей.

Закрытое акционерное общество свой долг перед заказчиком не выплатило, из-за чего судебный пристав — исполнитель обратил взыскание на расчётный счёт организации и вынес дополнительно исполнительский сбор — более 69 тысяч рублей.

После этого всю сумму долга вместе с исполнительским сбором списали с банковского счёта должника — 1 млн 64,4 тыс. рублей. Полученные деньги перечислили управлению судебного департамента Курской области.

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