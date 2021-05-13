С банковского счёта «Белгородгражданпроект-1» списали более 1 млн за неуплату долга

ЗАО «Белгородгражданпроект-1» в качестве исполнителя заключило государственный контракт с заказчиком — управлением судебного департамента Курской области. Но белгородская организация не выполнила свою работу, из-за чего заказчик решил обратиться в Арбитражный суд Курской области. Требования иска к «Белгородгражданпроект-1» суд удовлетворил. С компании потребовали 994 769 рублей.
Закрытое акционерное общество свой долг перед заказчиком не выплатило, из-за чего судебный пристав — исполнитель обратил взыскание на расчётный счёт организации и вынес дополнительно исполнительский сбор — более 69 тысяч рублей.
После этого всю сумму долга вместе с исполнительским сбором списали с банковского счёта должника — 1 млн 64,4 тыс. рублей. Полученные деньги перечислили управлению судебного департамента Курской области.