В Белгороде открыли выставку ретромашин ГАИ

В Белгородском историко-краеведческом музее открылась выставка к 85-летнему юбилею службы Госавтоинспекции МВД России. Во внутренней экспозиции представлены техника и приборы, которые использовали белгородские правоохранители в 70-х и 90-х годах XX века.
Для школьников создали мобильную площадку по обучению навыкам безопасного поведения на дорогах и профориентационные стенды. Так, занятия по дорожной безопасности будут проводить и сотрудники музея, и специалисты регионального координационного центра.
Во внешней экспозиции музея представлены не только раритетные, но и современные автомобили белгородской Госавтоинспекции.
Выставка будет работать до 15 июня этого года.