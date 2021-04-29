Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде открыли выставку ретромашин ГАИ

29 апреля 2021, 09:22
Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Экспозиция приурочена к 85-летию со дня образования Госавтоинспекции. Белгородцы могут увидеть экспонаты техники и приборов 70-90-х годов прошлого века, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Белгородском историко-краеведческом музее открылась выставка к 85-летнему юбилею службы Госавтоинспекции МВД России. Во внутренней экспозиции представлены техника и приборы, которые использовали белгородские правоохранители в 70-х и 90-х годах XX века.

Для школьников создали мобильную площадку по обучению навыкам безопасного поведения на дорогах и профориентационные стенды. Так, занятия по дорожной безопасности будут проводить и сотрудники музея, и специалисты регионального координационного центра.

Во внешней экспозиции музея представлены не только раритетные, но и современные автомобили белгородской Госавтоинспекции.

Выставка будет работать до 15 июня этого года.

Материалы по теме
На базе «Белгород-Арены» создадут интерактивный музей спортивных достиженийИдеи белгородцев по реконструкции диорамы не впечатлили мэра города
#Новости#Выставка#Ретро#Угибдд умвд россии по белгородской области#Музей#Культура#Белгородский краеведческий музей#Новости Белгорода
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18