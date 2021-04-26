В Белгородской области на человека приходится 180 тыс. рублей депозита

Белгородская область заняла в рейтинге регионов по размеру банковских вкладов населения 20-е место. Объём депозитов на душу населения области составил 180,7 тысячи рублей. Из них 22,2% — валютный депозит. Данные собирались на 1 марта 2021 года. За год в процентном соотношении вклады белгородцев увеличились на 10,2%.
Следом за Белгородской областью идёт Воронежская, которая заняла 21-е место в рейтинге. Здесь средний депозит местного жителя — 179,3 тысячи рублей. За год средний размер вклада увеличился на 10,5%. Доля валютных депозитов у воронежцев равна 11,6%.
Самые большие вклады по России у москвичей. В Москве средний размер депозита равен почти миллиону рублей — 967,7 тысячи рублей. Из них 34,3% — в валюте. При этом аналитики отмечают, что половина всех вкладов сформировалась ультрабогачами. Из-за этого статистика не отразила реальной картины в столице — в действительности вклады москвичей в два раза меньше. Второе место заняла Северная столица с большим отрывом от Москвы. В Санкт-Петербурге средний вклад на человека — 488,4 тысячи рублей. Третье место получила Магаданская область.
В конце списка оказались южные республики с низким уровнем дохода и слабым развитием рынка банковских услуг. В Чеченской Республике размер депозита на человека оказался самым низким — 11,8 тысячи рублей.