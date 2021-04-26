В Белгородской области на человека приходится 180 тыс. рублей депозита

Самые большие вклады по России у москвичей. В Москве средний размер депозита равен почти миллиону рублей — 967,7 тысячи рублей. Из них 34,3% — в валюте. При этом аналитики отмечают, что половина всех вкладов сформировалась ультрабогачами. Из-за этого статистика не отразила реальной картины в столице — в действительности вклады москвичей в два раза меньше. Второе место заняла Северная столица с большим отрывом от Москвы. В Санкт-Петербурге средний вклад на человека — 488,4 тысячи рублей. Третье место получила Магаданская область.