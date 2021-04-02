Отрегулирован на отлично. Темпы поставок удобрений впечатляют

Как пишет ТАСС, Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ) уже сообщила, что к концу I квартала объем накопленных аграрными хозяйствами удобрений увеличился на 23,4% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), достигнув 2,27 миллиона тонн. Уровень обеспеченности высок как никогда ранее.
Этого тоннажа удобрений хватит, чтобы обеспечить половину годовой потребности отечественного агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях на текущий год. Потребность АПК в удобрениях на один год составляет 4,5 млн тонн.
На данный момент практически все основные сельскохозяйственные регионы России полностью обеспечены минеральными удобрениями к началу посевной. Средний показатель по стране превышает 73%, при этом в некоторых регионах он почти дошел до 100%, а в Липецкой области уже достиг 110%. Недостающую норму минеральных удобрений доставят аграриям в ходе полевых работ, которые завершатся только через полтора месяца. Такие гарантии дает РАПУ, утверждая, что потребность в минеральных удобрениях и под весенний сев, и на весь год будет удовлетворена.
Стоит напомнить, что с предложением о принудительном снижении цен на минеральные удобрения изначально выступало Министерство сельского хозяйства РФ. 16 марта на федеральном портале проектов правовых актов появился проект постановления, согласно которому Министерству промышленности и торговли и Министерству сельского хозяйства было рекомендовано заключить соглашения с изготовителями и продавцами минеральных удобрений, а на ФНС и Росстат ложились обязанности контролировать зафиксированные в соглашении цены.
Однако ход данной инициативе в правительстве не дали. Против реализации данной идеи выступили также Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития.
Данный вопрос прокомментировала пресс-служба Минпромторга. В ведомстве придерживаются мнения, что в стране на данный момент сформированы необходимые механизмы регулирования цен на минеральные удобрения. Поэтому внедрение дополнительных механизмов регулирования цен Минпромторг считает нецелесообразным.
Напомним, что сейчас в стране ценообразование на минеральные удобрения регулируется по методике, предложенной Федеральной антимонопольной службой, кроме того, производители удобрений заключают отраслевые соглашения, направленные на ограничение роста цен на внутреннем рынке. Как итог – цены сейчас ниже уровня 2015 года и на 20-30% ниже общемировых.