Отрегулирован на отлично. Темпы поставок удобрений впечатляют

На данный момент практически все основные сельскохозяйственные регионы России полностью обеспечены минеральными удобрениями к началу посевной. Средний показатель по стране превышает 73%, при этом в некоторых регионах он почти дошел до 100%, а в Липецкой области уже достиг 110%. Недостающую норму минеральных удобрений доставят аграриям в ходе полевых работ, которые завершатся только через полтора месяца. Такие гарантии дает РАПУ, утверждая, что потребность в минеральных удобрениях и под весенний сев, и на весь год будет удовлетворена.