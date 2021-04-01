СМИ обнаружили «спорный» экспонат на выставке Петра Авена

Как сказал Авен в одном из интервью, этим музеем он хочет привлечь иностранных гостей в столицу Латвии и сделать Ригу более узнаваемой во всех странах мира. В реализацию своего проекта Авен планирует инвестировать свыше 4 млн долларов, и это без учета стоимости самих работ. В коллекцию Авена входят картины таких знаменитых художников, как Константин Коровин, Петр Кончаловский, Марк Шагал, Василий Кандинский и Борис Кустодиев. В соответствии с оценками издания Forbes, стоимость коллекции доходит до $500 млн, пишут «Новые известия».
Следует отметить, что вступивший в силу в феврале латвийский закон разрешил свободный ввоз на территорию страны предметов искусства, но вывезти их можно исключительно с разрешения специальной оценочной комиссии, исследующей на законность все документы, в частности и договоры купли-продажи. Но если учредить частный музей, то нормы уголовного права на предметы коллекции распространяться не будут, чем и пользуется руководитель Альфа-Банка, пишет источник.
По мнению РИА "Катюша", активный вывоз большой коллекции выступает свидетельством того, что миллиардер Авен опасается попасть под проверки, которые могут вернуть часть его коллекции во владение государства.
В планах Авена – поместить в центр своей коллекции работы латышского художника Александра Древина, которого расстреляли в годы сталинских репрессий. Произведения Древина после его кончины были сохранены его супругой Надеждой Удальцовой – она выдала их за свои. Картины мастера передавались членам семьи вплоть до 1997 года, когда не стало сына художника и Удальцовой - Андрея. С этого периода для семьи настали сложные времена - за 10-летний период умерли внук Андрея Петр и его сын Иван. В итоге наследниками остались три женщины – жена Андрея Вероника Стародубова, их дочь и мать Петра Екатерина Древина и вдова Петра - Екатерина Древина-Васильева. Женщины не испытывали материальной нужды - Вероника выпускала книги и трудилась в качестве научного сотрудника Академии художеств, а ее дочь проживала с ней. Множеству коллекционеров, как черных, так и белых, было известно о хранящейся в доме большой коллекции картин.
Но в 2010 году Екатерина Древина при невыясненных обстоятельствах попадает в психиатрическую лечебницу, а вдова Петра Екатерина Васильева переезжает в квартиру Стародубовой на Мясницкой. Вероника Стародубова в последние годы жизни страдала болезнью Альцгеймера, и знакомые уже почти не вступали в контакт с женщиной, а все дела в доме выполняла Васильева.
В это время семью посетил будущий муж Екатерины Древиной Константин Ясиновский. Но Васильева воспрепятствовала его встрече с Вероникой. Кроме этого, она заявила, что выступает единственной наследницей, а дочь Стародубовой оказалась в психиатрической лечебнице навсегда - она уже договорилась с медиками об этом.
А когда сама Древина, которой помог выписаться из клиники Ясиновский, возвратилась в квартиру, то обширной коллекции на стенах уже не было. Прошел суд, где поставивший печать на доверенность Васильевой нотариус заявил, что на дату подписания картины в жилище уже отсутствовали. Уже в 2012 году некоторые работы художника у Васильевой были изъяты судом. Сейчас неизвестной остается судьба примерно десятка произведений Александра Древина.
Любопытно, что в 2015 году в Риге была организована выставка работ русского авангарда из коллекции Петра Авена. Рассматривая список работ, Екатерина Древина увидела несколько картин, которые ранее находились в их доме. При этом данные произведения, вероятно, были проданы Васильевой, которая не обладала на это никаким правом – эти права есть исключительно у прямых наследников художника.
Корреспонденты «Новых известий» направили обращение к Петру Авену и в Минкультуры, выдающее разрешение на вывоз картин, и попросили о разъяснении ситуации.