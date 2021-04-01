СМИ обнаружили «спорный» экспонат на выставке Петра Авена

В планах Авена – поместить в центр своей коллекции работы латышского художника Александра Древина, которого расстреляли в годы сталинских репрессий. Произведения Древина после его кончины были сохранены его супругой Надеждой Удальцовой – она выдала их за свои. Картины мастера передавались членам семьи вплоть до 1997 года, когда не стало сына художника и Удальцовой - Андрея. С этого периода для семьи настали сложные времена - за 10-летний период умерли внук Андрея Петр и его сын Иван. В итоге наследниками остались три женщины – жена Андрея Вероника Стародубова, их дочь и мать Петра Екатерина Древина и вдова Петра - Екатерина Древина-Васильева. Женщины не испытывали материальной нужды - Вероника выпускала книги и трудилась в качестве научного сотрудника Академии художеств, а ее дочь проживала с ней. Множеству коллекционеров, как черных, так и белых, было известно о хранящейся в доме большой коллекции картин.