Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде объявили в розыск прихрамывающего пенсионера

12 февраля 2021, 11:57
Фото: ИА «Бел.Ру»
Мужчина ушёл из дома 10 февраля и не вернулся. Белгородцу может потребоваться медицинская помощь: ранее он перенёс инсульт, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Полиция объявила в розыск без вести пропавшего Михайлова Юрия Александровича. Мужчина ушёл из дома в Белгороде 10 февраля в 11:00 и после перестал выходить на связь.

Юрий Михайлов родился 25 апреля 1953 года. Его рост — 175 см, телосложение худощавое. У мужчины тёмно-русые волосы с преобладающей проседью, усы, серо-зелёные глаза.

На момент пропажи был одет в тканевую зимнюю куртку болотного цвета и утеплённые чёрные спортивные штаны свободного кроя. На голове — коричневая утеплённая кепка из искусственной замши, на ногах — чёрные туфли.

Белгородец носит очки. Мужчина при ходьбе прихрамывает на левую ногу, его речь может быть затруднена. В МВД уточняют, что Юрий Михайлов перенёс инсульт, может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи.

Материалы по теме
Пропавшего без вести белгородца объявили в федеральный розыскБелгородские пограничники поймали мужчину, находящегося в федеральном розыскеНуждающегося в медицинской помощи белгородца объявили в розыск
#Новости#Белгород#Розыск#Пенсионер#Новости Белгорода#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18