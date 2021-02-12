В Белгороде объявили в розыск прихрамывающего пенсионера

Полиция объявила в розыск без вести пропавшего Михайлова Юрия Александровича. Мужчина ушёл из дома в Белгороде 10 февраля в 11:00 и после перестал выходить на связь.
Юрий Михайлов родился 25 апреля 1953 года. Его рост — 175 см, телосложение худощавое. У мужчины тёмно-русые волосы с преобладающей проседью, усы, серо-зелёные глаза.
На момент пропажи был одет в тканевую зимнюю куртку болотного цвета и утеплённые чёрные спортивные штаны свободного кроя. На голове — коричневая утеплённая кепка из искусственной замши, на ногах — чёрные туфли.
Белгородец носит очки. Мужчина при ходьбе прихрамывает на левую ногу, его речь может быть затруднена. В МВД уточняют, что Юрий Михайлов перенёс инсульт, может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи.