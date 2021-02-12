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Многодетная белгородка бросила пятерых детей

12 февраля 2021, 07:22
Фото: Бел.Ру
Её лишили родительских прав и обязали платить алименты. А теперь она отправится в тюрьму за их неуплату.

Жительницу Белгородской области посадят в колонию общего режима за неуплату алиментов пятерым детям, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Ранее судимая за кражу 30-летняя женщина, мать пятерых несовершеннолетних детей, проведёт следующие четыре месяца своей жизни в колонии общего режима. После того как её лишили родительских прав, платить алименты белгородка не планировала, вела асоциальный образ жизни.

Жительница Волоконовского района задолжала по алиментам свыше 422 тысяч рублей. Судебные приставы многократно пытались образумить женщину, помочь в трудоустройстве, а также предупреждали об ответственности.

Должницу уже привлекали к административной ответственности за неуплату денег на содержание её детей. Тогда женщине дали 90 часов обязательных работ. Это не помогло. Теперь против многодетной белгородки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В качестве наказания её отправят в исправительную колонию на четыре месяца.

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#Новости#Волоконовка#Женщина#Долг#Алименты#Общество
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