Многодетная белгородка бросила пятерых детей

Должницу уже привлекали к административной ответственности за неуплату денег на содержание её детей. Тогда женщине дали 90 часов обязательных работ. Это не помогло. Теперь против многодетной белгородки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. В качестве наказания её отправят в исправительную колонию на четыре месяца.