Против отмывания: в России запретили анонимное пополнение электронных кошельков

А ПИН-код от карты и фотография топлес вам не нужны? Говорят, такое требование Центробанка, точно такая же ерунда будет и в других платёжных системах. Ведь бред — подтверждать источник происхождения двух с половиной тысяч рублей!Андрей, белгородец