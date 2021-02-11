Против отмывания: в России запретили анонимное пополнение электронных кошельков

Читатель ИА «Бел.Ру» написал обращение в редакцию по поводу работы QIWI-кошелька. По его словам, система очень удобна для работы: через терминал кладёшь деньги на виртуальный кошелёк, привязанный к номеру мобильного, а когда необходимо воспользоваться средствами — приходит SMS с кодом.
Пользовался в год ну раз пять, не больше. На прошлой неделе зачислил 2600 рублей. Приходит SMS: обнаружена подозрительная активность, кошелёк заблокирован. Оператору платёжной системы подозрительно, что я периодически ею пользуюсь!Андрей, белгородец
Но самое интересное начинается в момент разблокировки. Чтобы восстановить доступ, система потребовала договор с мобильным оператором, селфи с паспортом, чтобы была видна фотография, серия и номер, фото банковской карты (чтобы был виден номер и фамилия владельца) и подтвердить источник дохода.
А ПИН-код от карты и фотография топлес вам не нужны? Говорят, такое требование Центробанка, точно такая же ерунда будет и в других платёжных системах. Ведь бред — подтверждать источник происхождения двух с половиной тысяч рублей!Андрей, белгородец
На сайте платёжной системы указано, что блокировка кошелька происходит в двух случаях: когда есть угроза того, что к кошельку получили доступ третьи лица, и в случае нарушения условий оферты.
Чтобы пользоваться кошельком, как и раньше, необходимо прислать:
Чтобы получить разъяснения, журналисты ИА «Бел.Ру» обратились в Центральный банк РФ. В надзорном органе рассказали, что требования систем в отношении идентификации клиентов подкреплены на законодательном уровне. Это необходимо для того, чтобы противодействовать «отмыванию доходов, которые были получены преступным путём, и финансированию терроризма».
Специальные требования Центрального банка ввели не для отдельных финансовых организаций. Они обязательны для выполнения всеми, кто работает на финансовом рынке. Поэтому платёжные системы обязаны в зависимости от суммы электронного перевода провести идентификацию клиента, установив его персональные данные, в том числе паспортные.
Помимо этого, 3 августа 2020 вступили в силу поправки в ст. 7 Федерального закона № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе». Согласно им, если в отношении человека ранее не проводилась идентификация, он может переводить деньги онлайн только с использованием банковского счёта. То есть анонимное пополнение электронных кошельков запрещено.
Если же финансовая организация фиксирует признаки возможного нарушения закона, она обязана заблокировать операцию. Среди подозрительных операций:
Что касается запроса подтверждения источника средств, в Центральном банке РФ отметили, что это требование — на усмотрение финансовой организации.
Если же человек не согласен с блокировкой операции и считает, что не нарушал закон, он может связаться с поставщиком услуги и объяснить назначение платежа. Если специалисты установят, что перевод не связан с отмыванием преступных доходов, операцию разблокируют.
Если же организация не согласится с аргументами, человек может обратиться в интернет-приёмную Банка России.