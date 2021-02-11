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Наркоторговец пытался покинуть Россию с поддельным украинским паспортом

11 февраля 2021, 10:17
Фото: Бел.Ру
В белгородском пункте пропуска россиянин с поддельным паспортом хотел сбежать на Украину от возможной уголовной ответственности, сообщает пресс-служба пограничного управления.

Мужчина 1993 года рождения, находившийся под домашним арестом из-за подозрений в деятельности наркодилера, пытался через Белгородскую область попасть на Украину и скрыться. Для этого в пункте пропуска «Нехотеевка» на паспортном контроле он предъявил поддельный паспорт гражданина Украины, однако его обман не сработал.

«Украинца» задержали, а после передали сотрудникам ГУ МВД России по Москве. Теперь, помимо подозрений в обороте наркотиков, мужчина ответит перед законом и за попытку уехать из страны без документов.

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#Новости#Наркоторговец#Поддельный паспорт#Украина#Происшествия
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