Наркоторговец пытался покинуть Россию с поддельным украинским паспортом

Мужчина 1993 года рождения, находившийся под домашним арестом из-за подозрений в деятельности наркодилера, пытался через Белгородскую область попасть на Украину и скрыться. Для этого в пункте пропуска «Нехотеевка» на паспортном контроле он предъявил поддельный паспорт гражданина Украины, однако его обман не сработал.
«Украинца» задержали, а после передали сотрудникам ГУ МВД России по Москве. Теперь, помимо подозрений в обороте наркотиков, мужчина ответит перед законом и за попытку уехать из страны без документов.