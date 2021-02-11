Наркоторговец пытался покинуть Россию с поддельным украинским паспортом

Мужчина 1993 года рождения, находившийся под домашним арестом из-за подозрений в деятельности наркодилера, пытался через Белгородскую область попасть на Украину и скрыться. Для этого в пункте пропуска «Нехотеевка» на паспортном контроле он предъявил поддельный паспорт гражданина Украины, однако его обман не сработал.