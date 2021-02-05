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Агент Рыжикова прокомментировал будущее своего клиента в «Тамбове»

5 февраля 2021, 07:43
Фото: pixabay.com
Футбольный агент Алексей Сафонов, клиентом которого является голкипер «Тамбова» Сергей Рыжиков, оценил возможный уход его подопечного из клуба этой зимой.

Отметим, что соглашение 40-летнего россиянина рассчитано до конца текущего сезона. В текущем сезоне он отыграл 18 матчей, пропустил 27 мячей и четыре раза отстоял «на ноль».

«Пока никуда не дергаемся. Будет конкретное предложение – возьмем документы и уедем. А сейчас смысла в этом такого нет. Сейчас Сергей для себя тренируется в Казани, ходит в тренажерку. А как дальше – посмотрим. Какие-то варианты рассматриваем, предлагают Азербайджан, Армению, Молдавию, но пока особо никуда не рвемся», – цитирует агента «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».

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