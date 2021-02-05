Агент Рыжикова прокомментировал будущее своего клиента в «Тамбове»

«Пока никуда не дергаемся. Будет конкретное предложение – возьмем документы и уедем. А сейчас смысла в этом такого нет. Сейчас Сергей для себя тренируется в Казани, ходит в тренажерку. А как дальше – посмотрим. Какие-то варианты рассматриваем, предлагают Азербайджан, Армению, Молдавию, но пока особо никуда не рвемся», – цитирует агента «Советский спорт», ссылаясь на «Матч ТВ».